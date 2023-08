El Peluca fue homenajeado por su centenario. Antes del partido, Maximiliano Falcón recibió una camiseta con el número “100” que reflejaba la cantidad de encuentros que ha disputado en Colo Colo. El defensor central uruguayo volvió a la titularidad en la victoria por 1-0 ante Palestino.

Y fue con una buena presentación, pues el aporte del charrúa sirvió para mantener invicta la valla defendida por Brayan Cortés. Pero en los minutos previos, estuvo en compañía de su esposa, Florencia Pouso y del hijo de ambos, Domingo, para recibir el cariño de la hinchada.

“Estoy muy contento. Es un club que me abrió las puertas para salir de Uruguay. Vine de un equipo chico y decidí aventurarme acá con mi familia. Y lo que está pasando uno no lo imaginaba tan lindo”, manifestó Falcón, quien llegó al fútbol chileno desde Rentistas de su país.

No se quedó con eso. “A veces no puedo salir a la calle, al mall a comer, la gente es una locura en el buen sentido de la palabra. No sé si me pasará en otro club si me llego a ir. La gente acá me ha mostrado mucho cariño y no sólo a mí, también a mi familia. Estoy seguro que lo va a recordar”, afirmó el oriundo de Paysandú, quien fue amonestado en los 70′.

El centenario Falcón augura un gran cierre de 2023 para Colo Colo

El siguiente desafío de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2023 marca una difícil visita a Viña del Mar para jugar ante Everton. Para aquel partido, Maximiliano Falcón está habilitado, pues ya cumplió los tres juegos de sanción por esa expulsión que sufrió ante Curicó Unido en el cierre de la primera rueda.

Por esa razón, Gustavo Quinteros recurrió a la dupla compuesta por Ramiro González y el joven uruguayo Alan Saldivia. “lo hicieron de buena manera. Los que les está tocando jugar. No bajamos brazos, seguimos al 100 por ciento, mejorando detalles y errores. Creo que el que le toque lo hará de buena forma, como le tocó a Alan al final. Entró muy bien, no es fácil entrar en un partido así”, dijo sobre el ex Montevideo City Torque, quien heredó el “4” de Matías Zaldivia.

“Todos empujamos para el mismo lado, creo que se viene un gran semestre para Colo Colo. El objetivo principal fue siempre el torneo, el campeonato más grande del país. No queremos descuidar ningún torneo, la Copa Chile te da un cupo a Copa Libertadores también em caso de no ser campeón ni segundo. Todos los torneos son importantes. Lo más importante es salir campeón con el equipo más grande de Chile”, sentenció el Peluca Falcón.