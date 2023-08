Brayan Cortés se sacó toda la rabia de la semana más complicada de su vida haciendo un partidazo. El arquero fue la gran figura en el triunfo de Colo Colo ante Palestino por la Copa Chile, terminando muy emocionado.

El guardameta fue víctima de un violento asalto hace exactamente una semana y no jugó en el Campeonato Nacional. Sin embargo, Gustavo Quinteros le permitió jugar esta tarde y respondió con un partidazo para ir a la final regional del torneo.

La emoción de Brayan Cortés tras su partidazo en Colo Colo

En conversación con TNT Sports, Brayan Cortés habló de lo que fue el triunfo de Colo Colo por la mínima ante Palestino. “Fue un partido difícil, más con un hombre menos. Aun así no bajamos el ritmo. Tuvimos ocasiones claras en la última jugada del primer tiempo y siempre la mentalidad de ir a buscarlo”.

El Indio valoró la actitud de sus compañeros tras quedar con uno menos en la cancha. “No bajamos los brazos, valoro mucho eso. Todos hicieron un esfuerzo enorme, los que entraron del inicio y los cambios. Eso marca mucha diferencia”.

Consultado por la lucha en el arco, Brayan Cortés no escondió su molestia, pero fue claro en señalar que no es problema. “Obviamente es complicado. El jugador se hace jugando. Como lo he dicho siempre, con la tranquilidad por delante”.

“Con mi profesor Franco Barraza que nunca lo nombro, hace un esfuerzo grande por ir a mi casa, yo voy a la suya. Eso lo valoro mucho: la gente que está conmigo siempre, la familia, que es lo principal, que ha sufrido los momentos complicados. Esto se lo dedico a ellos. Lo más importante es la familia, los amigos que están día a día y dan aliento cuando no estoy jugando. Uno está acostumbrado a jugar, pero nunca he bajado los brazos. Eso es primordial, mantener el foco que es jugar”, añadió.

En esa misma línea, Brayan Cortés destacó el rendimiento actual del plantel. “Estamos jugando mejor. Los jugadores todos hemos subido el nivel. Está linda la competencia, eso se valora mucho”.

“Queremos ganar la Copa Chile y el Campeonato. Colo Colo siempre apunta a eso y lo hemos demostrado. Acá estamos, vamos a luchar, al que le toque lo hará bien dentro de la cancha”, cerró.

Brayan Cortés deja una actuación notable en la clasificación de Colo Colo y le mete presión a Gustavo Quinteros para ser titular. El Indio respondió después de su semana más difícil y espera terminar la temporada bajo los tres palos del Cacique.