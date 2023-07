El relato de Brayan Cortés tras sufrir un violento asalto: "Agradecer que no me llegó un disparo"

Una terrible situación vivió el portero de Colo Colo, Brayan Cortés, quien fue víctima de una encerrona en la comuna de Calera de Tango, donde le robaron su vehículo.

El arquero fue interceptado cuando iba a cargar gasolina, donde fue gravemente amenazado para que entregara su camioneta y el celular, para luego arrancar y comenzar una persecución policial, ya que en tan sólo minutos pasó una patrulla.

Antecedentes

Según detallan en Canal 13, el meta llegó cerca de las 23.30 horas, en el paradero 14 de la avenida Calera de Tango, cuando de otro vehículo bajan cuatro sujetos con armas para robarle su camioneta de marca Jeep.

Rápidamente pudo dar aviso a carabineros, donde detallan que, donde le robaron el celular, este marcaba la ubicación de GPS, donde se hizo el seguimiento por el camino Catemito y luego Gran Avenida, paradero 41, donde encontraron el vehículo abandonado: no tenía bencina.

En el paradero 38, a la altura de calle Lo Blanco, los ladrones chocaron otro auto que habían robado, donde intentan escapar corriendo y dos de ellos, de 17 y 22 años, logran ser atrapados, mientras otro sujeto logró escapar.

Carabineros logró recuperar el vehículo del portero, el celular, además de una arma de fuego con el que fue intimidado.

Susto

El portero dio declaraciones en la comisaria, luego de que fueran encontradas sus pertenencias, donde se veía afectado por la situación que le tocó vivir.

“Se me atravesaron un par de vehículos, uno rojo y uno naranjo, eran como seis tipos y me amenazaron con armas de fuego. Me pegaron un par de cachetazos en la cabeza pero nada grave”, comenzó el relato Brayan Cortés.

“De un momento siempre supe que eran menores de edad, pero eran muchos. La situación fue de adrenalina, pero mantuve la calma, no me resistí. El momento fue complicado, uno no se lo espera y solo agradecer a Dios que no me llegó un disparo, porque no sabía si era de mentira el arma, pero estamos bien”, precisó.