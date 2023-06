Alan Saldivia irrumpió con más de alguna actuación que lo consolida en Colo Colo por esas cosas que tiene el fútbol. Parecía que el defensor uruguayo de 21 años no tendría mucho espacio, pero se ganó una chance como titular a raíz de lesiones y suspensiones que afectaron a la defensa alba. Y hubo un aspecto clave para lograr ese objetivo: un cambio de alimentación.

Una vez que fue promovido definitivamente al primer equipo, Saldivia se mostró decidido a hacerse un lugar en la consideración de Gustavo Quinteros. Pero para eso, debió someterse a un régimen alimenticio. La nutricionista del primer equipo colocolino, Gabriela Riveri, le diseñó un plan que ha seguido al pie de la letra.

Y paulatinamente ha conseguido resultados positivos. Además de estar en mejor forma física, su rendimiento en las prácticas y partidos tiene al DT del Eterno Campeón en una encrucijada que no imaginó: piensa liberar al también charrúa Matías de los Santos para tener un cupo extranjero disponible. En el cuerpo técnico no esperaban un rendimiento como el que ofreció Saldivia. Por eso mismo, ficharon al ex Vélez para paliar la baja del ya recuperado Emiliano Amor.

Alan Saldivia se consolida en Colo Colo con una actuación positiva en La Bombonera

“Muchas veces estuve entre los 20 citados, pero después me quedaba fuera de la lista. Uno debe ser fuerte en el fútbol y estar preparado para cuando toque”, dijo el “4” al cabo de su debut en Colo Colo. Ese día, fue titular en la victoria por 2-0 frente a Santiago City en la Copa Chile. Y las oportunidades no dejaron de llegar. Suma tres presencias en el Campeonato Nacional 2023 y dos en el Grupo F de la Copa Libertadores.

De hecho, le tocó ser titular en la visita a La Bombonera. Esa noche, pese a la derrota contra Boca Juniors, el ex Montevideo City Torque dejó una maniobra defensiva memorable: sacó una pelota de la raya cuando tenía pinta inexorable de gol del paraguayo Óscar Romero. Es más, figura en el radar de la selección de Uruguay para los Panamericanos de Santiago 2023.

Para algunos históricos de Colo Colo, de hecho, tiene mayor potencial que el Peluca Falcón. “Es un diamante en bruto. Se lo comenté a un amigo después del partido contra Curicó Unido”, dijo Alejandro Hisis. Esa derrota frente a los Torteros fue otro de los juegos como titular que tuvo Alan Saldivia. Y va por más…