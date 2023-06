Pese a ser pedido por Gustavo Quinteros, Matías de los Santos no ha logrado tener continuidad en Colo Colo. El defensa charrúa no anduvo bien en los partidos que alcanzó a jugar y luego sufrió una dura lesión que no tiene fecha clara de recuperación.

Y para el Cacique no es broma el tema de los extranjeros. Tiene seis y necesita deshacerse de al menos tres si quiere contratar un refuerzo foráneo y además lograr inscribir a Emiliano Amor para el segundo semestre, considerando que este último ya se encuentra haciendo fútbol y ayer disputó algo del amistoso ante Santiago City.

Además, está el factor económico. Después de la reunión de la comisión fútbol de Blanco y Negro, quedó claro que las salidas de Fabián Castillo y Darío Lezcano no serán para nada fáciles, considerando los contratos y los montos de salida que requieren para irse.

Pero al parecer se comienza a abrir una luz de espuda eranza para los albos. Y es que Matías de los Santos apareció en carpeta del Junior de Barranquilla para recalar en el fútbol cafetero por segunda vez en su carrera, luego de haber jugado en Millonarios entre 2017 y 2021.

De acuerdo al programa El Bordillo de Colombia, replicado también por el sitio Pasión Tribuna la dirigencia de Junior ya se habría acercado al charrúa con la intención de ficharlo para la segunda parte del año, aunque por ahora todavía no hay una oferta formal.

Santos solo ha jugado seis partidos con Colo Colo luego de sufrir una lesión en su rodilla. En el recuerdo está el partido donde en el Cacique jugaron Ramiro González y Matías de los Santos en El Salvador ante Cobresal. Un duelo donde la defensa alba fue una sombra, con los dos centrales haciendo agua todo el tiempo.