Vicente Pizarro no da más de felicidad. Colo Colo consiguió vencer por 1-0 a Palestino en la semifinal de la Zona Centro de la Copa Chile. Y fue gracias al primer gol del zurdo mediocampista surgido del semillero albo. No podía ser de otra forma, el “34” del Cacique quedó con una sonrisa de una oreja a la otra.

“Estoy muy contento, hay que seguir así. Tenemos un partido importante, debemos prepararlo bien, descansar y pensar en Everton”, manifestó el volante central, quien en el duelo ante el Tino hizo dupla con César Fuentes en la alineación que dispuso Gustavo Quinteros.

Se jugaba el minuto 62′, Vicho acompañó bien el ataque colocolino. Se desmarcó justo para quedar en posición de remate. Y aprovechó el centro del modelo Marcos Bolados, quien usó su brazo para hacerse un espacio de la marca de Alan Riquelme. Con un remate de primera, Pizarro dejó a contrapié al golero argentino César Rigamonti. Fue el gol de una victoria muy trabajada para el Eterno Campeón.

“El grupo me da una confianza muy grande. Siempre me están apoyando y me tiran buena vibra. Es también la confianza de ellos. Poder llevarla a la cancha me pone muy contento”, afirmó Vicente Pizarro, hijo del histórico Jaime Pizarro, capitán del equipo campeón de América en 1991 y actual ministro del Deporte.

Vicente Pizarro deja atrás su primer gol y deja pone una tremenda tarea a Colo Colo

En el partido frente a Palestino, Gustavo Quinteros recurrió a varios futbolistas que no venían con mucha acción. Maximiliano Falcón, quien cumplió sus tres partidos de sanción en el Campeonato Nacional, fue uno de los que regresó a la formación. Lo propio Erick Wiemberg, que mostró un buen nivel.

“El grupo está muy bien, hay una competencia muy sana. Al que le toque jugar sabemos que lo hará de la mejor manera. Es lo primordial para que un plantel pueda ir sumando partido a partido, se entregue al 100 por ciento”, manifestó Vicente Pizarro, quien apunta a ganar más espacio para los duelos restantes en el certamen local.

Uno de los capitanes que tiene el plantel de Colo Colo sabe muy bien que un club así debe apuntar a lo más alto. Por eso mismo, dejó un listón altísimo de alcanzar. “Es un triunfo importante, tenemos que mentalizarnos en el Campeonato Nacional y la Copa Chile. Debemos ir por los dos torneos. El equipo está muy fuerte para lo que viene”, sentenció el Vicho Pizarro. Y lo más inmediato es visitar el estadio Sausalito para medirse a Everton.