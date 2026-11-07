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Arturo Vidal está a una victoria de sumar una nueva copa a su brillante carrera. Si el King vence con Colo Colo a Ñublense este domingo en Chillán, levantará con 39 años en el cuerpo su trofeo número 28 en el balompié.
Lamentablemente, estos éxitos no se están viendo reflejados en la billetera de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol chileno, ya que de acuerdo a una investigación de Reportajes Teletrece el bicampeón de América atraviesa un complejo escenario político.
Y es que Vidal tiene en su contra un total de ocho demandas por temas económicos. En total, hablamos de deudas de más de 950 millones de pesos chilenos con diferentes entidades.
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Arturo Vidal enfrenta millonarias demandas por deudas
Según el mencionado medio, el jugador de Colo Colo está bajo la mira por deudas con bancos, automotoras, una inmobiliaria, una productora y una empresa gráfica. Y ojo, que también hay un hombre que fue muy cercano al ex Barcelona que tiene una causa en su contra.
Arturo Vidal tiene una deuda acumulada de casi mil millones de pesos chilenos. | Foto: Photosport.
Hablamos de José Pablo Forteza, abogado que demandó al Rey Arturo por una deuda de $30.000.000 en honorarios. Esta data del 2024, cuando el jugador fue denunciado por un supuesto abuso sexual en Vitacura por el cual fue sobreseído en mayo de 2025.
Lo curioso acá es que Fortaleza tiene dentro de sus testigos a Daniel Behar, representante de la agencia Vibra Fútbol, la misma que representa al futbolista de 39 años y de la que es dueño Fernando Felicevich.
Los ocho demandas por deudas que enfrentar Arturo Vidal
- Abogado José Pablo Forteza: $30.000.000.
- Banco BICE: $94.571.177 por dos créditos hipotecarios.
- Banco Santander: $18.544.629 por un crédito.
- Banco Itaú: $32.000.000 por un crédito.
- Banco Itaú: Por un crédito personal con monto no especificado.
- Banco Itaú: $62.000.000 por un crédito personal
- Mitsui Auto Finance: $6.763.774 por cuotas impagas de un auto de lujo.
- FISB Gráfica SpA: $600.000.000 por una indemnización.
Cabe recordar que José Pablo Forteza fue el mismo abogado que defendió a Vidal cuando chocó su Ferrari durante la Copa América 2015. Hoy, once años más tarde, una deuda de 30 millones de pesos los tiene enfrentados en la justicia.
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En síntesis
- Arturo Vidal enfrenta ocho demandas judiciales por deudas superiores a 950 millones de pesos.
- José Pablo Forteza demandó a Arturo Vidal por el no pago de $30.000.000 en honorarios.
- Arturo Vidal, a sus 39 años, buscará este domingo con Colo Colo su título 28.