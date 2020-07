Claudio Borghi: “Literalmente, estamos quedando empelota. No tenemos jugadores ni ropa en Colo Colo”

Una visión poco optimista tiene Claudio Borghi sobre el presente de Colo Colo, porque ante el fracaso en las negociaciones entre los jugadores y la dirigencia de Blanco y Negro (ByN) para rebajar los sueldos, ahora se sumó el quiebre con la marca deportiva que los viste, la que anunció que terminará el contrato anticipadamente el 31 de diciembre.

Pero eso no es todo, porque el club perderá nueve futbolistas al término de temporada, porque Juan Manuel Insaurralde, Julio Barroso, Pablo Mouche, Carlos Carmona, Miguel Pinto, Óscar Opazo, Esteban Paredes, Felipe Campos y Nicolás Maturana terminan su vínculo con el club.

Ante esa situación, el ex jugador, entrenador y ahora comentarista deportivo Claudio Borghi se refirió a este negro panorama y, fiel a su estilo, no ocultó su preocupación por el oscuro panorama que se le viene a la institución.

Borghi fue jugador y entrenador de Colo Colo.

“Literalmente, estamos quedando empelota. No tenemos jugadores ni ropa. No sé los problemas internos del club, pero defensivamente estaría perdiendo dos de los jugadores más importantes que tiene el plantel; (Carlos) Carmona no ha jugado tanto, quizás es más entendible, y lo mismo que (Miguel) Pinto, pero él vino más a enseñar que a ser titular. El caso de (Pablo) Mouche, que tuvo un inicio de año muy bueno, y (Esteban) Paredes no me lo imagino afuera”, mencionó en Todos Somos Técnicos de CDF.

El Bichi mencionó que ve difícil que Paredes termine su contrato a fin de año. De hecho, se la jugó como varios medios de que renovará por una temporada más para poder retirarse en cancha y recibir los homenajes correspondientes por su exitosa carrera futbolística.