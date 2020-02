Carlos Carmona se acerca por su cuenta a la prensa y hace durísima autocrítica: "Lo que hice fue una irresponsabilidad muy grande"

Carlos Carmona se fue expulsado poco despues del gol de Curicó Unido que pavimentó la victoria de los del Maule sobre un Colo Colo que sumó cuatro derrotas en fila.

Y, tras el compromiso, el coquimbano se acercó por su cuenta a los medios de comunicación. "Quiero dar la cara, cometí un error en un momento malo que estamos viviendo. Me expulsaron en una jugada intrascendente, es una irresponsabilidad muy grande. No soy de hablar, pero ahora amerita dar la cara por el error que cometí, por el momento delicado que estamos viviendo", comentó.

"Un equipo como Colo Colo no está acostumbrado a cuatro derrotas, van a llover las críticas y hay que poner el pecho (…) Veo que las críticas son para todos, somos un todo. Cuando critican es para todos, es así. No queda más que trabajar, no conozco otra receta. Vamos a tener que aparecer los jugadores que llevamos más tiempo para sacar esto adelante", profundizó.

Finalmente, el mundalista dijo que "en la cancha tratamos de plasmar lo que entrenamos. No nos viene saliendo y eso es complicado (...) Se va perdiendo confianza con las derrotas, pero hay que hablar entre nosotros".