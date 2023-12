Maximiliano Moralez es un amigo muy cercano de Carlos Carmona y hace algunos años revivió un reto que le propinó el Tigre Gareca. El popular Frasquito fue compañero del volante de contención chileno en la Serie A de Italia: compartieron vestuario en la Atalanta.

Y forjaron una relación que se mantiene hasta hoy, aunque Moralez continúa en actividad: milita en el New York City de la Major League Soccer de Estados Unidos. Pues bien, antes de ese paso por el cuadro de Bérgamo, el talentoso enganche surgido de Racing Club militó en Vélez Sarsfield.

De hecho, en una entrevista con Líbero de TyC Sports, reconoció que la semifinal perdida ante Peñarol fue el partido que más le dolió en su carrera. “La fiesta de campeón con Vélez en 2009 fue muy buena”, apuntó también Moralez, quien en esa misma conversación. La noche le tiraba harto. Es más, eso significó un reto de Gareca, el DT que toma impulso para dirigir a la Roja.

“El Tigre me cagaba a pedos. Tengo una historia con él: no iban las cosas bien, veníamos medio medio“, introdujo Morales. “Me dijo que ‘yo sé que estás saliendo mucho, que no dormís bien. Que estás siempre en Kiko’. Era Kika”, manifestó. Aprovechó de aclarar el nombre del local nocturno al que apuntó el experimentado entrenador.

Maxi Moralez, el amigo de Carlos Carmona que recuerda con mucha gracia un reto del Tigre Gareca

De todas formas, este amigo de Carlos Carmona cuenta con mucha gracia el desenlace de aquel reproche del Tigre Gareca. Maxi Moralez era uno de los mejores jugadores de aquel equipo de Vélez Sarsfield que construyó el DT que tiene ventaja para asumir en la selección chilena.

“Ahora porque estoy jugando mal me lo dices, pero cuando salíamos campeones no me decías nada. Además es Kika, no es Kiko”, recapituló Maxi Moralez, quien también reveló varios desastres en unas vacaciones a Cancún que tuvo con 10 amigos futbolistas.

Pero ese reto quedó grabado. “Lo contaba después a los pibes y se morían de la risa. Un crack el Tigre”. Seguramente, los ‘salidores’ de la selección chilena tendrán más de alguna conversación con Gareca si firma su llegada a Juan Pinto Durán.

¿Cuántos partidos jugó Maxi Moralez con Ricardo Gareca en Vélez?

Maximiliano Moralez disputó 98 partidos en Vélez Sarsfield bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca, según Transfermarkt: anotó 25 goles, regaló 22 asistencias y recibió 25 tarjetas amarillas, además de dos expulsiones.

¿Cuántos partidos jugó Maxi Moralez con Carlos Carmona?

Maxi Moralez y Carlos Carmona forjaron una amistad muy fuerte en Atalanta, donde participaron en 101 partidos juntos.

