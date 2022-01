Carlos Carmona anunció esta semana su retiro del fútbol profesional, aquejado por las lesiones crónicas que no le permitían jugar de manera normal. Por eso es que luego de conseguir el ascenso con Coquimbo Unido, el club de sus amores, decidió colgar los chuteadores.

En el repaso de su carrera, destacó lo importante que fue ser entrenado por Marcelo Bielsa, con quien tuvo el peak de su rendimiento. "Bielsa fue un pilar fundamental en mi carrera. Te hace ver las cosas de otra perspectiva, una idea de juego que no todos la tienen", comentó el coquimbano en conversación con Cooperativa.

Luego señaló que esa visión del Loco era un arma de doble filo. "A la vez te hace bien y mal, porque cuando lo tenía en la selección quería jugar de una manera y después llegaba al fútbol italiano, que quizás es un poquito más mezquino de lo normal, mucho más táctico o con entrenadores más conservadores, y al final siempre nos juega un poco en contra", explicó.

De todas maneras, asegura que Bielsa "fue un pilar fundamental en mi carrera. Fue el que me hizo debutar en la selección adulta y de ahí fue mi paso a Europa", agregando que "en la eliminatoria para ir a Sudáfrica creo que tuve buenos partidos, buenos momentos en el Mundial".

Sobre su actuación en el fútbol del Viejo Continente, comentó que "cuando uno está jugando afuera o en la Selección, no dimensiona lo que está jugando o la liga en la que está. Tuve la suerte jugar en Europa y ahora quizá me doy cuenta de que es difícil llegar a Europa".

Finalmente, Carmona se refirió a su paso por Colo Colo. "Lamentablemente tuve una operación de la cadera y empezó la baja en mi nivel futbolístico porque no me sentía el mismo. Mi juego siempre fue muy físico, tenía que estar siempre muy fino para poder rendir. Cuando volví a Colo Colo ya venía un poco más tocado, ya empecé a entrenar un poco menos, a dosificar un poco la semana. Nunca jugué seguido los tres años que tuve en Colo Colo, no estuve a la altura", cerró.