El ex seleccionado chileno, Carlos Carmona, anunció que cuelga las botas tras jugar su última temporada en Coquimbo Unido. Una lesión no le permitió prolongar su carrera.

A la edad de 34 años se retira Carlos Carmona, uno de los jugadores más importantes de la selección chilena en la última década.

El volante de contención, quien jugó su última temporada en Coquimbo Unido, dio a conocer la noticia a través de su Instagram y explicó que debió precipitar su decisión debido a una lesión en la cadera.

"Hoy pongo punto final a mi carrera como futbolista profesional. La lesión a mi cadera no me permite seguir compitiendo como me gustaría", señaló el ex capitán del Atalanta.

"Me queda solo agradecer a mi familia en especial a mi mamá, papá, mi mujer hijos, hermanas y amigos por el apoyo incondicional", añadió.

"También a todos los compañeros, entrenadores y clubes que estuve a lo largo de mi carrera. Me despido de la mejor forma donde quería terminar y de la mejor manera que podía terminar", finalizó.

Carlos Carmona jugó cuatro mundiales en su carrera: Holanda 2005 y Canadá 2007 con la sub 20, y Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 con la selección adulta.