El recuerdo de los ex Sub 20 a su gran mentor: "Sulantay buscó entre jóvenes que ni habíamos debutado"

El fútbol chileno perdió al gran gestor de una generación que quedará para la historia en el fútbol chileno. En el anonimato y, probablemente, sin el homenaje que le correspondía, José Sulantay falleció, dejando en el recuerdo esos dos mundiales Sub 20 a los que asistió Chile a principios de este milenio.

El nacido en Coquimbo, que jugó profesionalmente entre 1957 y 1973, y que pudo ser parte de la convocatoria para el Mundial de 1962, vivió su etapa más destacada como entrenador, dirigiendo en incontables equipos entre 1980 y 2017, cuando se retiró siendo técnico de Cobreloa.

Pero sin embargo, por lejos, su gran obra fue la creación de la generación dorada, la que forjó dirigiendo a Chile en los Mundiales de 2005 y 2007, además de trabajar con el equipo preolímpico de La Roja que jugó ese torneo en 2004. Es decir, las tres grandes fuentes de los bicampeones de América.

Una generación de la que el fue padre y como padre, fue crítico. Sin embargo, palabras más o palabras menos, siempre tuvieron en su memoria al profe y así lo fueron demostrando a lo largo de los años, en diferentes entrevistas recordando su época de juvenil.

“Tuvo buen ojo”

Uno de los que más lo admiró fue Carlos Carmona. Cuando anunció su retiro, el volante posicionó a Sulantay, junto a Bielsa, como los dos grandes técnicos de su carrera.

Y a la hora de ponerlos en la balanza, el también coquimbano destacó que la creación de la generación dorada “fue una mezcla. Sulantay llevó a dos selecciones a mundiales y Bielsa nos agarró en una etapa en la que ya teníamos esos dos mundiales juveniles encima y nos supo llevar para clasificarnos a un Mundial adulto”.

A Arturo Vidal fue uno al que criticó siempre, por su fama de indisciplinado y exabruptos tanto dentro como fuera de la cancha. Sin embargo, los unía una cosa: la distancia con Bielsa. Y fue ahí que un día, Vidal habló de Sulantay señalando que este es “alguien que dice las cosas de frente”, luego de que el DT criticara la excesiva alabanza que se le hacía la rosarino en nuestro país.

Quien también fuera parte de esa generación del 2007, Hans Martínez, destacó en su momento que “para que le haya tocado esa buena generación es porque los iba eligiendo. Le tocó buscar entre muchos jóvenes que ni siquiera habíamos debutado profesionalmente”.

“Tuvo muy buen ojo para elegir a los indicados para su planteamiento y los puestos. Quiso jugar con línea de tres, pocos lo hacen en un Mundial”, valoró el formado en Universidad Católica.

Otro que le agradeció fue Mauricio Isla, quien destacó que “jugaba en la Sub 19 (de Universidad Católica) y me tocó justo un entrenador (José Sulantay) que estaba enamorado de mí. Me dio la confianza de jugar, me dijo que no había ningún problema de que yo no jugara en el primer equipo y así se dio.

“Me llevó al Sudamericano y al Mundial y ahí fue cuando Udinese me mira y me lleva a Italia”, agregó. Sulantay, en varias entrevistas, destacó a Isla como el mejor de ese Mundial Sub 20 en Canadá, que finalizó con Chile siendo tercero en el mundo.

El último encuentro

La última vez que se toparon fue en 2019, cuando Chile jugó un amistoso previo a la Copa América de ese año. Ahí, Sulantay señaló que “no tenía planeado verlos, pero ayer me llamó Isla. Yo no le conocí la voz y le pregunté quién hablaba. Su regalón me dijo, jajajaja”, contó Sulantay.

“A esta altura no me emociona, pero sí me satisface verlos”, agregó.

También contó detalles de su encuentro con Vidal. “No me dijo nada de las críticas, él me respetó siempre. Es como los hijos que se enojan cuando uno les llama la atención o los castiga, pero después saben que es para mejor”, cerró.