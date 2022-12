Rodolfo Dubó, además de ser reconocido como el obrero de la selección chilena que llegó al Mundial de España en 1982, dejó su sello de pierna fuerte en otro proceso exitoso para la Roja: fue ayudante de José Sulantay en las selecciones Sub 20 que llevó a los mundiales juveniles de Países Bajos y Canadá, en 2005 y 2007.

De esos trabajos surgió la base de la generación dorada. Gonzalo Jara, José Pedro Fuenzalida, Carlos Carmona y Marcelo Díaz en el primer contingente, y el mismo Carmona, junto a Mauricio Isla, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez en el segundo. Y la dupla se fue de la Roja después de incorporar a Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, por si no bastara.

Hoy Dubó saca la voz por Sulantay, que no esta bien de salud. "Hablé con él hace poquito, hay que respetarlo, así es esta cuestión", explica. Y luego defiende el legado, en especial frente a las críticas que han recibido los actuales técnicos Sub 20, Patricio Ormazábal y Milovan Mirosevic, por sus vínculos con el representante Fernando Felicevich.

"Dejamos de ser futbolistas para ser objetos"



"Cada uno hace su trabajo como corresponde, pero los representantes del fútbol chileno nos hicieron un mal, más que un bien. Cómo es posible que el equipo entero sea de algunos empresarios", lamenta Rodolfo Dubó, el fogonero que brilló en Palestino y Universidad de Chile en los 80.

"Para mí, que fui capitán de la selección, Juan Pinto Durán es para los jugadores que llegan con méritos, no para que entre cualquier persona que te desvía de lo que estás haciendo. No se elige por rendimientos, algunos citados ni han jugado y están en la selección, no está eso de ganarse un lugar por méritos, si no que por representantes", dispara Dubó.

Por eso, recuerda con nostalgia sus tiempos en la Roja. "Sulantay no dejaba entrar a Felicevich y los otros representantes a Juan Pinto Durán. Una vez invitamos a salir a Felicevich de Juan Pinto Durán, porque no corresponde que estén. Que yo sepa, nunca han sido jugadores o entrenadores de fútbol", sentencia el orgullo de Punitaqui.

Dubó es drástico con su balance sobre la formación en Chile. "Horrible. Lo dije un montón de veces. Hoy en día las series menores no tienen su foco en sacar jugadores. Uno ve que los empresarios se meten porque quieren sacar provecho, pero también se debe formar a los jugadores como personas. Hoy en día están todos enfocados en ganar plata y dejamos de ser jugadores de fútbol para convertirnos objetos", completa el mundialista chileno.

La selección chilena Sub 20 tiene su próximo desafío programado a partir del 19 de enero, cuando enfrente el Sudamericano de Colombia, que entrega cuatro boletos al Mundial de Indonesia. La Roja iniciará su camino en el Grupo B, frente a los representativos de Ecuador, Uruguay, Venezuela y Bolivia.

