José Sulantay reclama por la elección del nuevo DT de la Roja: "Los extranjeros no conocen nuestro fútbol ni nuestra identidad"

La ANFP desde un comienzo señaló que el sucesor de Reinaldo Rueda en la banca de la selección chilena iba a ser extranjero, lo cual generó una ola de comentarios en contra, ya que no está de acuerdo con la idea del presidente del organismo, Pablo Milad, y el director de selecciones, Francis Cagigao.

Muchos han lanzado el nombre de José Luis Sierra como opción para la Roja, debido a su gran campaña con Palestino, sin embargo es el argentino Matías Almeyda quien se acerca a Juan Pinto Durán.

Uno de los que está en contra de que el nuevo técnico de Chile no sea nacional es José Sulantay, quien se quejó al decir que los estrategas que vienen de otros países no conocen cómo es el futbolista criollo.

"Hay muchachos jóvenes que merecen su oportunidad. Se la quieren dar a extranjeros que no conocen nuestro fútbol ni nuestra identidad como chilenos", dijo el ex DT de la Roja Sub 20 a radio Cooperativa.

Sulantay y el DT de la Roja - AgenciaUno

"No deben estar pensando en técnicos de segunda categoría porque son solamente extranjeros o porque han ganado un título. Para llegar a la selección chilena hay que tener un recorrido largo", agregó.

Las voces seguirán hasta que la ANFP confirme al nuevo entrenador, siendo Almeyda quien suena con más fuerza.