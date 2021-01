Así juegan los equipos de Matías Almeyda, el candidato número 1 para llegar a la Roja

La ANFP trabaja y ultima detalles para por fin dar a conocer el nombre del reemplazante de Reinaldo Rueda en la selección chilena, donde la opción de Matías Almeyda es la más fuerte para llegar a Juan Pinto Durán.

El argentino está actualmente en San Jose Earthquakes de la MLS, donde quedó eliminado en la primera ronda de los playoffs del fútbol estadounidense, luego de ser octavo en la Conferencia Oeste. La concepción futbolística del Pelado es siempre ir en ataque, presionando al rival e intentando hacer juego de posesión.

En diálogo con la FIFA, el argentino dejó en claro su forma de jugar: "en principio es una idea futbolística. Como jugador he pasado por lindos equipos donde lamentablemente nos hacían jugar 4-4-2 y la pelota no debía pasar por el medio. ¡Cómo nos hicieron desperdiciar tanto! Teníamos monstruos que jugaban y que necesitaban tocar la pelota. El fútbol de ayer, hoy y mañana es el de cuando tenía 5 años: el que me sacaba una sonrisa. ¿Cuál es la sonrisa? Tocar la pelota. Quiero que los jugadores toquen la pelota, que haya diálogo. Creo que disfrutan más así que ganando todos metidos atrás. No es la verdad, sólo que a mí me gusta esto".

Es decir, la filosofía del posible estratega de la selección está clara, ser ofensivo, acercándose a las ideas "Bielsistas" que impregnó el Loco y Jorge Sampaoli en un pasado en el elenco nacional.

Con San José tuvo que variar su estilo y jugar 1- 4 -4 -2 en el último tramo del torneo, con el mexicano Carlos Fierro y el estadounidense Chris Wondolowski. En la fase regular de la MLS su equipo marcó 35 goles y le hicieron 51.

Matías Almeyda se acerca a la Roja - Getty

Su paso en Chivas y sus inicios



Antes de llegar a Estados Unidos tuvo un exitoso paso por el balompié mexicano, donde hizo jugar a las Chivas de Guadalajara muy bien, siempre dando espectáculo en sus partidos.

El sistema de juego que más usó en el país azteca fue el 1-4-2-3-1, y con aquella pizarra hizo historia, porque alcanzó dos veces la gloria en la Copa MX, una vez en la Supercopa de México y se anotó una Liga MX.

La clave del elenco mexicano con Almeyda a la cabeza estaba en la parte ofensiva, con dos volantes abiertos, un creador y un centrodelantero potente, encargado de finalizar los ataques en el corazón del área.

Sin embargo, antes de llegar a México, el ex volante central se hizo como DT en su país, llevando a River Plate de vuelta a Primera División, con dos 9 potentes en el ataque, como Fernando Cavenaghi y el francés David Trezeguet.

La faceta defensiva



Si bien el ataque es fundamental para los equipos del estratega transandino, el ex compañero de Marcelo Salas en Lazio también se preocupa del orden en la zaga.

Sus equipos siempre tienen a un jugador que "sobra" atrás, es decir, una especie de líbero, mientras que los otros zagueros tienen que ir hombre a hombre con los delanteros del equipo rival.

Así juega Almeyda en defensa

De esta manera, un central queda libre, el otro va con el 9, los laterales con los punteros y el volante central baja para tomar al otro atacante (si es que juegan con dos 9 los rivales) o se queda con el creador.

Esquemas más, esquemas menos, Matías Almeyda tiene un juego ofensivo, el cual intentará hacer en la Roja, en el caso que sea el encargado de guiar el difícil camino para el Mundial de Qatar 2022.