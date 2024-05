Gustavo Quinteros sacó la voz. Durante la entrevista que tuvo con Las Últimas Noticias, el ex técnico de Colo Colo repasó los buenos momentos que vivió en el Cacique durante las cuatro temporadas que estuvo al mando. Aunque también tuvo malas.

De hecho, en la conversación se le recuerdan dos incidentes con los cuales tuvo que lidiar, especialmente en 2023. En particular, su relación con el arquero Brayan Cortés, a quien pasó de tenerlo como titular indiscutido a marginarlo por actos de indisciplina y ser suplente de Fernando De Paul.

Cuando se le consulta por este tema, Quintero trata de enviarla al córner, al decir que “eso ya lo aclaré en su momento“, pero ante la insistencia del periodista de LUN, el estratega repitió el discurso público que dio para explicar la rotación en el arco de Colo Colo.

“De Paul es un arquero de nivel y a mi me gusta que mis dos arqueros principales tengan actividad competitiva. A lo mejor otros DT no tienen esa idea, pero yo sí”, afirma el hoy estratega de Vélez Sarsfield, aunque agrega sobre el tema que “quien no cumple con las normas de disciplina, conmigo no juega. ¿Aclarado?”.

Quinteros y su relación con representantes

Otro tema por el cual le preguntaron al ex DT de Colo Colo fue su vinculación con representantes durante su estancia en Macul, a raíz de reportajes en TV y denuncias realizadas por Juan Cristóbal Guarello, a quien quiso repasar cuando le consultaron del tema.

“No vale la pena ni hablar de ese nefasto personaje que dijo eso y que no lo conoce nadie”, afirmó Quinteros que ante la insistencia sobre el asunto, enfatizó que “me extraña la duda… por supuesto que no (tengo relación)”.

Para finalizar cuando se le consulta por los refuerzos que llegaron durante su etapa en Colo Colo, el santafesino explicó que “la gran mayoría los pedí yo personalmente: Rodríguez, Gil, Solari, Lucero, Pavez, Wiemberg, Palacios y De Paul”.

Aunque se le cuestionó por la llegada de otros como Fabián Castillo o Darío Lezcano. Allí Quinteros culpó a Blanco y Negro, al decir que “yo daba una lista de jugadores y puestos. Al final se contrataba lo que se podía, de acuerdo al presupuesto del club“.

