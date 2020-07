Adidas asoma como la marca deportiva que vestirá a Colo Colo desde el 2021

Colo Colo suma el lío con Umbro luego de denunciar que la empresa deportiva ha incumplido compromisos del contrato como proveedor de la indumentaria del Cacique y la empresa contestó anunciando que terminará el contrato fijado hasta 2023 de forma anticipada en diciembre del presente año.

Así las cosas, Blanco y Negro deberá buscar un nuevo socio estratégico para el 2021 y según la información de RedGol, todo indica que la alemana Adidas asoma con ventaja para ponerle las tres líneas a Colo Colo.

Adidas fue la segunda empresa en la última licitación ganada por Umbro. Los germanos ofrecieron un monto fijo menor, pero proyectaba mejores ventas y números en total debido a su cantidad de tiendas a lo largo del país y su posicionamiento a través de E-Commerce.

Umbro puso sobre la mesa 12 millones de dólares por cuatro años, claro que esta vez el monto ofrecido por Adidas podría ser incluso menor al presentado en 2019 debido a la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus.

Y da la casualidad que Julio Barroso manifestó su deseo que Colo Colo se vista con Adidas. La tesis la apoya Cristian Ávila Soto, encargado de cubrir el día a día del Cacique en Radio ADN.

Adidas y la histórica camiseta de Colo Colo 91.

“Respecto a la marca deportiva, me parece, creo, me da la impresión, que Adidas podría ser. Es muy anticipado, pero por lo que he podido sondear en el reporteo, muy previo… incluso me acorde: Barroso apareció en Twitter y su candidato es Adidas", sentenció el periodista.