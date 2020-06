Nicolás Maturana revienta al Congreso: "Les da lo mismo, están en sus casas tomando tecito"

Al margen de su enredado presente en Colo Colo, Nicolás Maturana ha palpado el drama de la pandemia en Santiago gracias a su pyme de frutas y verduras. Y no está nada contento con lo que observa a diario: "La venta ha bajado harto porque la gente está sin lucas", asume.

En diálogo con Radio ADN, el ariete albo asegura que ha visto "mucha gente irresponsable que sale sin necesidad de hacerlo. Cuando es por trabajo es lógico, porque hay que llevar el sustento a la casa, pero hay muchos que no tienen por qué estar en la calle y van a fiestas", .

Pero la crítica no se quedó ahí y alcanzó a la política y los organismos estatales.

"La tele siempre muestra que la policía o los militares están en todos lados. Yo ando con mi salvoconducto, me paseo por todas las comunas y no están", asegura.

"La tele muestra solo dos o tres comunas. Yo sé que hay poco personal, pero hay que hacer el esfuerzo y cerrar las comunas, las avenidas grandes, para controlar mejor a la gente y que el virus no se extienda. Hay mucha gente que sale y no tiene ni salvoconducto", sentencia.

Nicolás Maturana levantó la voz en medio de la pandemia (Agencia Uno)

Según Maturana, "la gente del Congreso, que no se ha querido bajar el sueldo y hace leyes de un día para otro cuando es para gente normal, tampoco nos va a ayudar, porque no son capaces de decir 'aca está la mitad de mi sueldo, ocúpenla para la gente que lo necesita'".

Y pone en el blanco a los políticos. "Ellos están tranquilos en su casa, tomando tecito, acostados, algunos ni teletrabajo porque no se presentan, lo que es una vergüenza para el país. Ver el estado en que está el país y a ellos les da lo mismo", cuestionó.

Finalmente, arengó a la población. "La gente que pueda ayudar que lo haga. El Gobierno no va a llegar a todos lados. Acá el pueblo lo salva el pueblo, como ha pasado para los terremotos y ahora en esta pandemia no va a ser distinto", completó.