En el periodo de fichajes del fútbol chileno, son muchos los jugadores que buscan una nueva oportunidad para seguir demostrando su talento. Uno de ellos es Nicolás Maturana, quien intenta encontrar equipo para el 2025.

El formado en Universidad de Chile ha vivido de todo en su carrera, pero recién tiene 31 años y todavía le queda mucho fútbol por entregar. Fue parte del plantel ganador de la Copa Sudamericana con los Azules, campeón con Colo Colo y mundialista Sub 20.

Maturana quiere una nueva oportunidad

Durante el último año, Nicolás Maturana jugó en San Antonio Unido de Segunda División Profesional. Ahora finaliza contrato y como ha explicado, nadie del club lo ha contactado por lo que es casi seguro que no continuará en los Lilas.

Nicolás Maturana jugó ante la U en la Copa Chile 2024. Imagen: Photosport.

De esta manera, Maturana ha debido salir a buscar club con dos dificultades: la fama de jugador conflictivo y el no tener representante, toda una osadía en estos tiempos donde estos últimos son dueños hasta de clubes.

“Soy una persona joven, pero yo estoy catalogado como persona conflictiva en el medio, cosa que no es, me cuesta el doble, me manejo sin representante, es complicado hablar uno con la gente, algunos ni me contestan”, explicó el zurdo a Bolavip Chile.

Uno de los equipos por los que tuvo buen paso Maturana, fue en Cobreloa entre 2020 y 2022. En los Mineros logró ganarse el cariño de los hinchas, pero algunos roces con la dirigencia le terminaron costando la salida del club.

“No he tenido opción de ir a Cobreloa, me ofrecí, hablé con todo el mundo, no me han dicho no, pero me dijeron que tenían otras prioridades en ese puesto, no me han cerrado las puertas, me gustaría volver a Calama, la gente me quiere mucho”, cerró el futbolista de 31 años.