Yerson Opazo revela el día en que le pide permiso a Claudio Borghi para casarse en medio de una citación de la Roja

Yerson Opazo jugó un partido por la selección chilena y fue en un amistoso contra Serbia, todo en la era de Claudio Borghi. El lateral chileno también fue nominado un par de veces en las clasificatorias.

Lo que es cierto es que el actual jugador de Curicó Unido no era un agente constante en las nóminas del Bichi, por lo que sus planificaciones en fecha FIFA eran distintas a un jugador que sí entra en las citaciones frecuentemente.

Esa situación le jugó una mala pasada y en conversación con el Instagram Live de Redgol reveló el día que planificó su matrimonio y que justo se topó con una citación para la Roja.

"Yo fijé mi matrimonio para el 13 de octubre de 2012, todo esto fue entre cinco a seis meses de anticipación. Pasa el tiempo y tres semanas antes me llaman a la selección y justo ese fin de semana era fecha FIFA, de hecho por eso fijé mi matrimonio. Qué me van a llamar a la selección, no lo podía creer", expresó.

Yerson Opazo y su primer partido con la Roja

Esta situación se la tuvo que presentar al Bichi en pleno entrenamiento. "El 13 de octubre era mi matrimonio y el 12 se jugaba en Quito y el martes 16 contra Argentina. Yo no sabía cómo decirle al Bichi que me diera permiso para casarme. Finalmente le dije y el me respondió que hiciera mi matrimonio no más y ahí lo arreglamos", expresó.

Para finalizar agregó que, "yo ahí estaba más maduro y no hice nada raro. Llegamos de Ecuador el mismo día que me casaba, entrenamos y me fui a mi casa, me probé las cosas, me fui al matrimonio, comí, bailé y me tuve que ir a Juan Pinto Durán jajaja".