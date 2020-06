"Tío Caca": el insólito apodo de Arturo Sanhueza en Colo Colo puesto por el hijo de Yerson Opazo

Yerson Opazo pasó a Colo Colo el año 2009 después de una gran temporada en Deportes La Serena. El lateral terminó su contrato con Universidad de Chile y aceptó la oferta del Cacique con Marcelo Barticciotto a la cabeza.

El futbolista no jugó muchos partidos con la camiseta colocolina, sin embargo, en conversación con el Instagram Live de Redgol, reveló tremenda anécdota que involucra a su hijo y Arturo Sanhueza.

"Recuerdo una vez que estaba entrando y el Kalule estaba afuera con Arturo Sanhueza. Mi hijo tenía dos años y ahora tiene 13 y juega en Colo Colo. Bueno, mientras yo entrenaba mi hijo estaba por ahí y se hace caca en el entrenamiento. Arturo y Kalule lo ven, le sacaron el pañal y le limpiaron el poto, porque yo estaba entrenando, como te digo, era un equipo bastante familiar", expresó.

La historia no termina ahí y Yerson Opazo reveló el apodo que le puso su hijo al ese entonces capitán de Colo Colo. "Me acuerdo que el Nico después veía a Arturo Sanhueza y le decía el ¡Tío Caca', porque le limpió el poto con agua y le sacaron la caca po jajaja. Me parece que fue un lunes y ellos estaban haciendo un re generativo no más y yo, como no jugué, estaba haciendo un entrenamiento más fuerte", explicó.

Yerson Opazo en Colo Colo

El lateral, para finalizar, recordó cómo era ese plantel. "Yo recuerdo a ese plantel como un grupo de muy buenas personas. Ese año pasó todo eso del Barti, Riffo, que tenían problemas, etc. Pero era un grupo muy unido, muy compenetrado. Todos llegaban con los hijos, yo iba con el mío, era un equipo familiar", sentenció.