Pablo Mouche da vuelta la página sobre ByN: “Hubo errores de ambos lados y ahora debemos seguir hacia adelante”

Pablo Mouche dejó atrás el fracaso de las negociaciones con Blanco y Negro, pues en conversación con Deportes en Agricultura reconoció que hizo “borrón y cuenta nueva” sobre lo que pasó y que si quedaron cosas pendientes se deberán decir cara a cara.

“Anímicamente no me ha afectado en nada, soy una persona grande, profesional y me debo a la camiseta que estoy defendiendo. Ese periodo lo tomo como una negociación que no llegó a bien puerto, lo que le puede suceder a cualquier persona en su trabajo. Fueron negociaciones largas, intensas y cada uno defendió sus posturas. Blanco y Negro defendió su postura a muerte al igual que nosotros. Lamentablemente, no se llegó a un acuerdo, pero lo tomo como negociaciones, no como algo personal”, dijo.

“A nosotros no nos sirve ponernos mal, porque nos va a desprestigiar. Lo que tenemos que hacer es dejar pasar este tema, hubo errores de las dos partes y ahora solo debemos seguir hacia adelante. Ahora solo es borrón y cuenta nueva. Debemos dejar de mirar al pasado y ahora solo mirar hacia el futuro, porque ni al club como a nosotros nos va a servir”, agregó.

Mouche fue parte de la mesa negociadora entre los futbolistas Albos y los dirigentes de Blanco y Negro. (FOTO: Agencia Uno)

“Hubo una negociación entre las tres partes (jugadores, ByN y la dirección del trabajo) y no me gustó que se haya divulgado los montos, porque se tratan de temas económicos que para algunos pueden ser cifras agresivas, se lo pueden tomar para mal o lo que sea. Pero si hubo errores de las dos partes, el día de mañana, nos tendremos que sentar y mirarnos a la cara y decirnos: yo me equivoqué en esto, nosotros nos equivocamos en esto otro. El club está por sobre los directivos y los jugadores. Siempre la negociación fue de ida y vuelta, pero si no se llegó a buen puerto es una situación que se puede dar”, complementó.

Ante un eventual quiebre con la directiva del Cacique, expresó que “nunca hablé si hubo un quiebre o lo hay, siempre hablo de que hubo negociaciones, que fueron largas, pero, obviamente, nosotros como jugadores y ellos como directores de ByN tenemos que conversar, pues hay muchas cosas: viajes por Copa Libertadores, premios, etc. Es normal que hablemos, porque esa relación siempre va a estar. Si hay cosas pendientes se deberán decir, todo con respeto, pero se deberá dialogar. Si no hay nada, debemos seguir para adelante”.

Además, tuvo palabras para contar detalles de su entrenamiento en cuarentena, ya que es sabido que desde el Popular no existe relación, porque los jugadores están bajo el seguro de cesantía.

“No hablo con todos mis compañeros, pero sé que muchos están entrenando en los espacios que tienen a su favor, de no perder el aspecto físico. Por lo menos, estar finos en ese aspecto y que solo debamos trabajar el tema técnico, de agarrar la pelota, el trabajo colectivo del equipo”, contó.

En la misma línea, agregó que “te puedo hablar de mi situación personal, pues tengo un profesor particular, nutricionista y personas que me pueden asesorar para mantenerme bien físicamente, de alimentación, de mantenerme motivado y así estar siempre preparado. Esto siempre lo hago en periodos de vacaciones, en periodos donde no hay fútbol. Así que me siento bien, bien preparado y esperando el momento para volver a entrenar con mis compañeros y enfocarme en el funcionamiento de un equipo”.

Finalmente, reveló que tiene ganas de seguir en Colo Colo, pero que ahora no es el momento para hablar de ello. “Se termina mi contrato en diciembre, siempre me sentí a gusta acá, estoy muy feliz y las cosas me han salido muy bien, a pesar de algunas lesiones, la gente me tomó cariño, al igual que el club, y sí, si me toca quedarme lo haría con gusto. Pero en este momento está un poco demás hablar de ello, por la situación, pero si me toca quedarme lo haría feliz”, sentenció.

