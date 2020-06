Pablo Mouche está feliz en Colo Colo: "Me sentí cómodo desde el primer día"

Pese a todo lo que ha ocurrido en Colo Colo durante los últimos meses, para Pablo Mouche todo está de maravillas. El atacante del cacique habló con la prensa de su país y dijo estar de lo mejor en nuestro país.

"Acá pude encontrar estabilidad, no solamente en lo deportivo y en lo profesional, sino también una estabilidad emocional y de familia, de quedarme más de un año, que en el último tiempo me había costado de encontrar esa estabilidad en un país o en otros equipos", comentó a Segundo Tiempo de Radio Club Octubre 947.

"En Colo Colo encontré un lugar donde me sentí cómodo desde el primer día, donde me trataron muy bien, donde pude encontrar en el funcionamiento del equipo encajar justo, porque jugaban con dos extremos, siempre me respetaron mi lugar en mi posición en el campo de juego, me sentí cómodo, me fue muy bien y obviamente estoy muy contento", agregó.

En el último partido oficial de Colo Colo, Pablo Mouche anotó el único gol del trinufo ante Athletico Paranaense. Foto: Agencia Uno

Mouche también se refirió al parón por el coronavirus, el que les habría jugado en contra. "Habíamos arrancado con un poquito de vuelo, en los últimos tres partidos habíamos conseguido tres victorias, estábamos agarrando confianza, una continuidad de juego y un funcionamiento que nos sentaba bien para el equipo... y bueno, nos agarra en un momento en el que estábamos queriendo salir de ese mal comienzo".

Finalmente, el argentino dijo que no será nada fácil el regreso a las canchas una vez terminé la emergencia sanitaria. "Tenemos que volver a arrancar, tenemos que volver a barajar desde el comienzo y formar una pretemporada, ponernos bien en lo físico, en lo táctico y en lo técnico. Somos conscientes que nos va a costar un poquitito el tema de arrancar y ponernos a punto".