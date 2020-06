Daniel Morón hace las paces con Esteban Paredes: "Sigue siendo uno de mis ídolos"

La salida de Daniel Morón de la mesa directiva de Blanco y Negro quedó marcada por su conflicto con Esteban Paredes. El ex arquero y el capitán del cacique se agarraron por la prensa por el tema sueldos durante la pandemia del coronavirus, pero nunca se supo en qué terminó todo entre ellos.

Alejado de los albos, el campeón de Copa Libertadores se refirió al respecto y, en conversación con Emol, dejó en claro que la pelea no tuvo nada que ver con su adiós. "Que dejara mi cargo estaba acordado desde enero", comenzó explicando.

Morón señaló que no ha podido sentarse a hablar con Paredes, pero de su parte está todo en el pasado. "Ni antes de irme ni ahora. No se ha dado la oportunidad, pero él sigue siendo uno de mis ídolos, festejé sus goles y eso no me lo quitará nadie, lo que no significa que podamos tener diferencias".

Para el ex arquero, el conflicto se dio sin que ninguno lo esperara. "Creo que ni él ni yo quisimos que esto llegara a lo que llegó, pero palabras sacan palabras y pasó lo que pasó. Son situaciones del momento".

Daniel Morón se enfrentó con Esteban Paredes luego de que criticara su postura en comparación a lo hecho por el plantel del cacique en la quiebra de 2002. Foto: Agencia Uno

"Yo dije lo que pensaba, nunca lo ataqué a él, hablé en general sobre el gesto de los jugadores en la quiebra y que no vi en esta ocasión, pero él me contestó a mí, no al directorio. Ahí vino la calentura, yo también respondí y se dio todo. Cada uno habló desde su vereda, pero soy claro: todo es solucionable", agregó.

Finalmente, Morón dejó la puerta abierta al delantero para decirse las cosas a la cara. "De mi parte no tengo ningún problema con Esteban. Yo tengo toda la disposición. El día que me encuentre con él, lo voy a saludar, le daré la mano y espero tener la misma respuesta de su parte".