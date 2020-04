Daniel Morón le da con todo a Esteban Paredes por crisis de Colo Colo: "Dice que su ídolo es Barticciotto y me extraña que no rescate cosas de él"

La crisis de Colo Colo crece día a día, luego de que Blanco y Negro no llegara a acuerdo con los jugadores para que se rebajen el sueldo, por lo que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo.

Uno de los protagonistas en la polémica es José Daniel Morón, ex jugador del club y actual director de la concesionaria, con el cupo del Club Social y Deportivo, y en diálogo con radio La Clave le dio con todo al líder del camarín albo: Esteban Paredes.

"Es cierto y tiene razón Esteban Paredes, que ellos cobraron todo lo que se les debía producto de los ’99, 2000 y 2001, lo que yo dije fue que los jugadores en la quiebra dejaron de percibir, y en este caso dos jugadores muy importantes, simbólicos, líderes muy positivos que después fueron quienes liberaron a ese equipo, dejaron de percibir sueldos importantes y tuvieron empatía, comprensión, solidaridad, compañerismo, fraternidad. Ese equipo logró ser solidario con el resto de la gente y de esa manera el club pudo salir de la quiebra, ese fue el mensaje mío y que yo extraño mucho en esta oportunidad", dijo al recordar la quiebre del elenco albo en 2002.

Morón fue más allá y recordó aquellos días de sufrimiento del equipo de Macul, cuando él era preparador de arqueros: "algunos apechugaron y se bajaron el sueldo en hasta un 50 por ciento, y voy a dar los nombres, aunque ellos me pidieron que no los diera: Marcelo Espina y Marcelo Barticciotto. Ellos son verdaderos ídolos del club, del cual uno de ellos es ídolo de Esteban Paredes, Marcelo Barticciotto, que lo dijo hace unos días, y me parece extraño que no rescate cosas de sus ídolos.

Pero eso no fue todo, porque siguió con sus críticas para el goleador histórico del fútbol chileno, quien acusó a Morón de estar en otro bando.

"Esteban dijo que estoy en otro bando, seguramente estoy en otro bando hoy, me corresponde estar en este bando, me corresponde ser responsable para que el club no vuelva a cometer los mismos errores que cometió hace 20 años atrás y caer en quiebra nuevamente", comentó.

"Entonces es muy fácil decir ‘se pasó de bando’. Sí, me pasé de bando, primero estuve como jugador de fútbol y fui muy exitoso. Luego fui entrenador y fui muy exitoso, tanto en Colo Colo como en la Selección, porque yo quiero ser muy exitoso y muy responsable en la condición que me toca asumir, yo no estoy aquí por dinero, porque cuando salió el tema de que Colo Colo va a rebajar los sueldos, yo le dije a todos los directores si vamos a hacer eso, nosotros tenemos que ser los primeros que bajar nuestras dietas. Yo hoy no tengo un trabajo, una pega estable, hoy trabajo con los municipios y hago cosas personales, y si no tengo eventos, no tengo nada. Lo único que tenía seguro es la dieta de Colo Colo y fui el primero en renunciar a ese sueldo, porque entiendo la situación que está viviendo Colo Colo hoy, la situación de mucha gente que tiene mucho menos posibilidades de recursos que yo", cerró sobre el mismo tema.