Preparador físico de la UC: “La rápida intervención del club permitió la instalación de un mini gimnasio en las casas de los jugadores"

Facundo Peralta, preparador físico de Universidad Católica, habló con Deportes en Agricultura sobre cómo han enfrentado la cuarentena por la pandemia del coronavirus. En ese sentido, destacó la gestión del club, quienes les han entregado todas las herramientas, además del compromiso de los jugadores en mantener un ritmo de entrenamiento.

“Nosotros hemos tenido la suerte y la posibilidad de que la institución haya podido cumplir con un mini gimnasio en cada casa de los futbolistas, una banda para cada jugador que nos sube a una nube los entrenamientos de cada jugador y así podemos tener un control de cada práctica”, mencionó.

Al ser consultado, en comparación a Colo Colo que los jugadores están trabajando de manera particular, si existe una ventaja deportiva, expresó que “no sé si es ventaja o no, porque desconozco lo que están realizando los demás equipos y sus jugadores, Pero, en el caso particular, tener el trabajo y el control como lo estamos realizando nos deja la tranquilidad que todo está marchando bien”.

La UC marcha líder del Campeonato Nacional. (FOTO: Agencia Uno)

Ahora, sobre la vuelta al fútbol, señaló que “nuestra institución está preparada, tiene los protocolos elaborados y aprobados por las autoridades sanitarias. Entiendo la postura que los deportistas pueden entrenar y desarrollar los ejercicios en los parámetros de cada disciplina, pero también está el deseo que termine lo antes posible esta pandemia, porque, en lo personal, me duele y entro en una dicotomía, pues quiero volver a los entrenamientos, pero también está la opinión de los expertos que dicen que no se debe salir. Por eso no me siento con el poder para decir si se debe volver o no a los entrenamientos”.

Pero eso no es todo, porque mencionó que han hablado con otros cuerpos técnicos para saber cómo están trabajando y así evitar lesiones, una vez que vuelva la actividad en Chile.

“Hemos estado analizando lo que ha sucedido en las ligas europeas, hemos hablado con cuerpo técnicos de España e Italia, de hecho, hablamos con el preparador físico de la Fiorentina para tener una visión más clara sobre el tema”, sentenció.