Carla Pardo y el futuro de Claudio Bravo: "Feliz si se va a Universidad Católica"

Claudio Bravo dio un remezón al reconocer que su retiro no está definido y que no se cierra a vestir otra camiseta que la de Colo Colo al cierre de su enorme carrera como arquero.

"Si me toca jugar en otro equipo que no sea Colo Colo en Chile, lo voy a hacer de la misma manera que he hecho en todos los lugares que trabajé", sentenció el arquero nacional en conversación con TVN.

Pero su aspiración toma otro rumbo cuando habla Carla Pardo. Es que la señora de Bravo es hincha de Universidad Católica y reconoce que le gustaría ver a su hombre custodiando el arco cruzado.

¿Claudio Bravo a la UC? Su mujer estaría feliz (Agencia Uno)

"Yo soy de la Católica, a Claudio lo apoyé siempre, en Colo Colo y siempre, pero yo soy de la Cato. Si me preguntan si me gustaría que se fuera a la Católica, feliz de la vida", reconoció Pardo al mismo canal.

Lo cierto es Bravo sólo recoge buenas palabras en la UC. De hecho, en diálogo con RedGol Matías Dituro confesó su admiración por el doble campeón de América.

"Obviamente me gustaría compartir con Claudio que es uno de los mejores del mundo, aunque me gustaría más enfrentarlo, lo veo más cercano", dijo a fines de mayo.

Como sea, Claudio Bravo todavía no define su futuro. Pero ya está tanteando el terreno para lo que puede ser una sorpresa en su horizonte. De él dependerá.