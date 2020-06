Claudio Bravo: "Si me toca jugar en otro equipo que no sea Colo Colo en Chile, lo voy a hacer"

A los 37 años, Claudio Bravo está en los últimos días de su contrato con Manchester City y el futuro se abre de par en par. El arquero debe buscar equipo para la próxima temporada y por eso ya piesa en cómo será su desembarco en el fútbol chileno.

Pero Capitán América no se cierra a Colo Colo. Por el contrario, asume que podría terminar su carrera vistiendo una camiseta distinta a la del Cacique. En diálogo con TVN, Bravo explicó lo que piensa para los últimos años de su carrera.

"No depende de mí, sino que de varios factores. Depende del club, del proyecto que tenga el club. Colo Colo hoy ni siquiera tiene entrenador. Lo único que buscamos es tranquilidad, estar cómodos en un lugar", puntualizó el golero nacional.

Claudio Bravo no restringe su futuro a Colo Colo (Agencia Uno)

En ese sentido, asume que "si me toca jugar en otro equipo que no sea Colo Colo en Chile, lo voy a hacer de la misma manera que he hecho en todos los lugares que trabajé".

Pero también hay alternativas en el exterior, y Bravo prefiere dejar las puertas abiertas. "No me cierro a jugar en ninguna parte del mundo, donde me toque hacerlo, ya sea por necesidad o trabajo lo voy a hacer", sentenció.

"Me ha llenado venir a Inglaterra, que mis cuatro hijos se desenvuelvan hablando otro idioma. Si esto continúa y tenemos que seguir acá en Inglaterra, por el bien y la salud de todos nosotros, lo hacemos. Si tengo que hacer las maletas para irnos a otro lugar, lo hacemos", avisó el ex arquero del Barcelona.

Bravo saltó de Colo Colo al fútbol europeo en 2006, cuando firmó en la Real Sociedad. Ocho años después dio el salto al Barcelona y en 2016 se puso la camiseta de Manchester City por encargo especial de Pep Guardiola.