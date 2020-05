¿En la Roja o la UC? Matías Dituro quiere compartir camarín con Claudio Bravo: "Es un especialista"

Matías Dituro se ha transformado con el correr de los partidos en el mejor arquero, para muchos, del Campeonato Nacional chileno. El argentino llegó a Universidad Católica y no ha desentonado con las atajadas.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el arquero Cruzado mostró admiración con uno de los referentes en atajar penales y jugar con los pies, como es el nombre de Claudio Bravo.

"Claudio Bravo es un especialista, tiene una potencia de pierna que lo hace salir del lugar donde esta y llega al palo con una facilidad, que cuando adivina el lado lo más probable es que lo ataje. Es muy difícil que es no pase", expresó.

Matías Dituro en su especialidad, atajando penales

Además habló del juego de pies del portero de Manchester City. "Para mí es uno de los mejores con el juego de pies, hoy quizás no tanto porque no lo vemos jugar, hoy vemos más a Ederson. Para que el arquero juegue con los pies tiene que haber un modelo, que los jugadores se muestren", detalló.

Para finalizar, Matías Dituro analizó el tema de compartir camarín con Claudio y la posibilidad de llegar a la Roja en unos años más. "Yo creo que faltan muchos años para que yo puedan cumplir la cantidad de años para nacionalizarme, entonces poder decir y tomar una decisión es algo que no es real. Obviamente me gustaría compartir con Claudio que es uno de los mejores del mundo, aunque me gustaría más enfrentarlo, lo veo más cercano", sentenció.