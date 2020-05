Matías Dituro le revela a RedGol: "Nunca funcionó, pero no devolví el celular. Lo tengo guardadito en casa"

El pasado 16 de febrero Colo Colo recibió en el estadio Monumental a Universidad Católica por la cuarta fecha del parado Torneo Nacional 2020. Para la posteridad quedó una imagen de Matías Dituro que incluso inspiró varios memes.

Bajo un clima hostil y hasta un comportamiento delictual de un grupo reducido de fanáticos albos, al arquero de la Católica le tiraron un celular entre diversos proyectiles.

“Fue en el segundo tiempo del partido contra Colo Colo. Las condiciones para jugar eran difíciles. Caían muchos objetos dentro del campo… hasta fuegos artificiales, uno le cae a (Nicolás) Blandi y pudo herir a cualquier otra persona. Piedras todo el partido”, contó Dituro en conversación con La Redgoleta de RedGol.

Agregó que “en un momento siento que cae algo detrás mío y cuando me doy vuelta veo que se desarma un celular. Me acerco, lo armo y hago como que estoy hablando y se lo paso a Valber (Huerta). Me salió en el momento, no pensé más”.

Siguió complementando: “cuando termina el partido entramos al vestuario y tenía un montón de mensajes y memes. En ese momento me reí un poco, pero después pensé que podría haber pasado cualquier cosa”.

70' ¿Aló, Dituro?



Al arquero de #LosCruzados le cayó un celular desde las tribunas del Estadio Monumental y bromeó con el móvil simulando una llamada.@ColoColo 0-2 @CruzadosSADP #ClásicoMonumentalxCDF pic.twitter.com/zhgANRbE5N — CDF (#CDFineEnCasa ��) (@CDF_cl) February 16, 2020

Dejando de lado la gravedad del hecho y buscándole el lado anecdótico, el golero cruzado reveló que todavía guarda el aparato y lo tiene muy bien guardado como recuerdo o cábala de aquel triunfo por 0-2 ante Colo Colo.

“Vino un guardia a sacármelo, pero le dije que me lo dejara, si ya me lo tiraron. No lo devolví. Lo tengo en casa. Nunca lo pude prender, está todo roto y no funciona. Al que lo tiró le hice un favor con llevármelo y lo tengo guardadito. Me llenaron de memes”, sentenció.

Dituro y Valber Huerta con el celular en el clásico.