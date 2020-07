Miguel Pinto se ilusiona con atajar ante la U: "Me quiero llenar de ese tipo de emociones"

Desde su llegada a Colo Colo, Miguel Pinto ha querido dejar en claro que su historia con la U es cosa del pasado. El arquero ha dicho en varias ocasiones que defenderá con todo la camiseta del cacique, algo en lo que insistió ahora, asegurando que le gustaría atajar en el próximo Superclásico.

En conversación con ESPN, el arquero albo dijo que "me he puesto a pensar mucho en lo que sería ese partido y a estas alturas de mi carrera, solo quiero disfrutar de las emociones que traerá ese clásico. Son cosas que un futbolista no se olvida nunca".

"Imagínate la presión que se sentirá en el arco, que es la posición que tengo yo. Si es que me toca jugar lo quiero disfrutar al máximo, me quiero llenar de ese tipo de emociones, que se viven pocas veces", agregó.

Miguel Pinto ha tenido que lidiar con su pasado azul desde su llegada a Colo Colo. Ahora dijo que quiere enfrentar a la U en un clásico. Foto: Guille Salazar

Para Pinto, lo de su pasado azul no será un problema. "Yo no lo veo como que estoy enfrentando a mi antiguo equipo, como todos creen que será. Para mi jugar un clásico es algo que siempre uno busca. La decisión que tomé por estar acá en Colo Colo era para estar en un gran equipo. Ojalá me toque jugar y defender el arco de Colo Colo en ese encuentro y vivir esa experiencia que me quedará grabada por siempre".

Finalmente, el arquero analizó la competencia en la portería con Brayan Cortés. "Para mí es algo positivo, porque me hace superarme más aún. Él es más joven y tengo que estar bien físicamente para ser una opción, mientras que para él debe ser de la misma forma, puede aprender de las experiencias que yo tengo".