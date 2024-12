Miguel Pinto fue uno de los futbolistas que decidió retirarse durante el 2024. Claro que no se tomará tiempo para descansar y ya reveló lo que hará en su futuro: será el ayudante técnico en Coquimbo Unido.

El ahora exarquero tuvo una exitosa carrera, en la cual fue campeón con Universidad de Chile y Colo Colo, jugó en el extranjero e incluso, asistió a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 con Chile. Sin embargo, todo eso queda en el recuerdo tras el anuncio de una nueva etapa para su vida.

Miguel Pinto seguirá en Coquimbo Unido

El último club en el que jugó Miguel Pinto fue en Coquimbo Unido, donde incluso terminó la temporada como titular. Claro que en el último tiempo, el formado en la U ya le había picado el bichito para ser entrenador. Pues bien, seguirá a su corazón.

El propio Pinto anunció a través de redes sociales que seguirá en los Piratas como asistente técnico de Esteban González, el entrenador del primer equipo. De esta forma, seguirá unido a Coquimbo aunque desde un rol completamente diferente.

“No me voy completamente del fútbol. Quiero agradecer públicamente a Coquimbo porque me abrió las puertas para comenzar mi carrera como entrenador profesional“, comenzó diciendo Miguel Pinto en un video publicado en sus redes sociales.

“Le agradezco a Esteban González que me dejó ser su asistente (técnico) y así comenzar esto que me apasiona. Espero poder lograr grandes cosas. El club me ha hecho sentir muy bien”, agregó el retirado arquero.

Miguel Pinto fue campeón en dos oportunidades con Universidad de Chile, siendo incluso capitán y elegido mejor arquero de América en 2009. Se dio el lujo de jugar en Colo Colo y cerró su carrera en Coquimbo. Ahora entierra los guantes y saca la pizarra.