Chaco Insaurralde: "Me encantaría retirarme en Colo Colo"

El defensor de Colo Colo Juan Manuel Insaurralde reveló su presente y recordó sus años en Boca en entrevista con Esto es sin Var. El argentino dejó unas pinceladas de actualidad en el Cacique que aprovechamos de destacar.

El defensor habló de los últimos años de su carrera. "Estoy cerca de las 36 pero todavía disfruto lo que hago. Me gusta ir a entrenar, la competencia, el día a día y las pretemporadas. Me queda poco por eso lo valoro mucho", reconoció.

Y para el final, una definición sobre su futuro. El zaguero termina contrato a fines de temporada, pero mandó un mensaje. "Me encantaría retirarme en Colo Colo pero hay que mantenerse en un club tan grande, hoy en día estoy con muchas ganas", reflexionó.

El defensor Juan Manuel Insaurralde quiere terminar su carrera en Colo Colo (Agencia Uno)

El comentario lo hace justo después de que el máximo ídolo del equipo y que también termina contrato, Esteban Paredes, confirmara que su deseo también es terminar su carrera en Colo Colo.

"Me retiro en Colo Colo, el tiempo dirá si termino bien a fin de año, si quiero seguir jugando así, me siento en plenitud. Si no, tomar la mejor decisión", sentenció el goleador albo a LUN.