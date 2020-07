Productor reconoce "una lenta y paulatina muerte" de "Mucho Gusto" en dramática carta de despedida

El productor Pablo "Pablete" Alvarado decidió dejar su puesto a cargo de "Mucho Gusto" y Mega confirmó su salida la tarde de este viernes 24 de junio. Esto tras la polémica que provocó el animador José Miguel Viñuela al cortarle el pelo a un camarógrafo en pleno matinal.

Este sábado se reveló una culposa y sentida carta de despedida que le envió "Pablete" a su "querido equipo", en la que examina lo acontecido en los últimos días partiendo directamente con un "lamentablemente no estuvimos a la altura para resolver de forma adecuada los nuevos retos que nos pusieron las audiencias después del 18 de octubre".

"Tratamos de mantener nuestra conexión emocional con el público, pero sin duda no fue suficiente. En un par de semanas nos dimos cuenta que el programa que sabíamos hacer, aquel que durante varios años acompañó a Chile en las mañanas, ya no era viable. El MG de la alegría, el desorden, las tonteras, el cariño y la emoción enfrentaba una lenta y paulatina muerte", señaló de manera lapidaria.

El episodio que Pablo "Pablete" Alvarado describe como "la última estocada" que recibió el "Mucho Gusto".

Luego recalca "no estoy hablando del rating, hablo de la levedad de ánimo que nos caracterizó y que ya no era demandado por las audiencias o, al menos, por los 645 hogares que son parte de la muestra. 645 casas que deciden el éxito o el fracaso de un trabajo que se hace con cariño, profesionalismo y pasión".

La parte más dura de la misiva se da cuando Alvarado relata que "llegamos al 16 de julio, un 'día feriado' que se transformará en la última estocada. Un error, una tontera, una locura, una irresponsabilidad… pero en ningún caso una premeditada y planificada acción de menoscabo o abuso contra José Miranda".

"¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no nos fuimos a comerciales? ¿Cómo nadie sabía lo que iba a pasar? ¿Cómo José Miguel tomaría esa decisión solo? Son muchas de las preguntas que han surgido estos días y la verdad es que nadie sabe porque pasó esto", admite.

Ya hacia el final del texto, cuenta el diario, el ahora ex productor del matinal resalta que "como ya les comenté, dándoles la cara en nuestra reunión virtual, no logré anticiparme ni reaccionar de forma adecuada una vez acontecidos los hechos. Me vi superado. Esa es la verdad".

"Tan verdad como que ninguna persona del equipo dio la instrucción de cortarle el pelo a José Miranda. Pero la verdad se transformó en una trampa. Nadie cree que José Miguel actuó de mutuo propio (declarado por él) y hemos aparecido como un equipo que lo dejó solo y lo tiró al frente".

"Yo asumo mi responsabilidad como Productor Ejecutivo y no me voy a desmarcar de José Miguel. Nunca busqué testigos para lavarme las manos, lo único que hice fue pedir que me ayudaran a revivir el momento, con el mayor detalle posible, porque tengo un blackout de memoria",

José Miguel Viñuela desató una tormenta de críticas en redes sociales el pasado jueves 16 de julio, cuando en medio del matinal "Mucho Gusto" le cortó el pelo al aire y sin consentimiento al camarógrafo más tarde identificado como José Miranda.

Tras salir del matinal "Mucho Gusto", por medio de sus historias en Instagram, el animador se mostró en camarines burlándose del trabajador, mientras arreglaban el corte que le había dejado durante la emisión en directo, momento en el que le comentó: "vamos a hacer un bono por pelo".

En la tarde del mismo jueves, Mega tuvo que salir a pedir disculpas por el incidente, indicando que "lamenta y no comparte los hechos ocurridos en la edición de hoy de nuestro programa matinal". Algo que el mismo Viñuela tuvo que hacer el día viernes.

Distintas figuras públicas comentaron el incidente. Por ejemplo, Katherine Salosny salió al paso de las críticas y comparó lo que Viñuela había hecho con las dinámicas que en algún momento hizo Felipe Camiroaga en los programas que participó. El ex director de "Mekano", Álex Hernández, también se comprometió con la defensa del "Jose", postulando que "sé que jamás intentaría humillar a alguien".

Lo mismo hicieron las amigas de Viñuela, Patricia Maldonado y Pamela Díaz, quienes apuntaron sus dardos a los integrantes del "Mucho Gusto" por no demostrarle su apoyo y cuestionaron: "¿Y qué pasó con el equipo?". A ellas se sumó otra figura conocida: Marcela Vacarezza, quien lamentó "ver a otros 'colegas' rasgando vestiduras, y a una opinión 'tuitera' patéandolo en el suelo, eso (es) una crueldad".

Por su lado, Rigeo fue mucho más duro y se sumó a las condenas del público, dedicándole duras palabras al ex conductor de "Mekano": "madura y deja de ser hiriente con la gente que sólo te hace brillar". A eso se sumó la integrante del grupo musical Supernova, Coni Lewin, quien contó su propia incómoda experiencia con el animador en medio de todo el escándalo, asegurando que Viñuela "era un degenerado y un weon tonto además".

Uno pensaba que este tipo de televisión estaba superada, que mal que no...



J.M. Viñuela -haciéndose el gracioso en #MuchoGustoMega- toma una tijera y le corta el pelo a un trabajador (camarógrafo) en vivo en medio de burlas. La cara del pobre tipo y presentes es de desconcierto: pic.twitter.com/6MCpHQ11C1 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) July 16, 2020

El lunes 20 de julio, Mega confirmó la eliminación de José Miguel Viñuela como animador de "Mucho Gusto" y, durante la misma jornada, el abogado Roberto Ávila informó que, como representante del camarógrafo José Miranda, interpuso una querella en contra del animador por lo que calificó como un "acto vejatorio".

En tanto, el Sindicato de Mega le pidió al director ejecutivo del canal que tome "medidas internas y públicas" para reparar "el daño" que causó Viñuela. Y el canal inició un sumario interno para recabar todos los antecedentes del suceso, proceso en el que el productor del matinal aseguró que le dio la orden de detenerse a Viñuela en medio del incidente.

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) informó que ya cuenta casi 600 denuncias, las que con el trascurso de los días superaron las 2.000, por el incidente que se vivió en el matinal.

El momento en que José Miguel Viñuela pidió disculpas al aire en "Mucho Gusto".

Con todo el revuelo causado por el episodio, aparte de los cuestionamientos, usuarios de redes sociales también se dieron la tarea de viralizar otros "desafortunados" momentos televisivos de José Miguel Viñuela.

El animador se sumió en un voto de silencio tras pedir las disculpas al aire. Sólo se manifestó con una imagen de Jesús en su Instagram y a través de un mensaje de Whatsapp refutó dar declaraciones a "Hola Chile", asegurando que "ando medicado y con crisis de pánico".

Pero la oscura semana que enfrentó "Mucho Gusto" aún no concluía: la situación hizo que el productor de "Mucho Gusto", Pablo 'Pablete' Alvarado, evaluara su salida voluntaria del espacio, algo que finalmente se confirmó por parte de Mega este viernes 24 de julio.

Una de las últimas manifestaciones públicas de José Miguel Viñuela en su Instagram.