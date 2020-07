Danger, danger, cuidado, Rigeo le cae con todo a Viñuela: "Madura y deja de ser hiriente con la gente que sólo te hace brillar"

La reprochable situación ocurrida en Mucho Gusto este jueves, en el que José Miguel Viñuela le cortó el pelo sin consentimiento a un camarógrafo, y que causó diversas reacciones, como las disculpas del canal y del animador, sumó otro episodio.

Uno de los que se refirió al hecho fue Rigeo, quien usando su cuenta de Instagram condenó el actuar de Viñuela. “Es una lástima que aún no aprendas, que no se juega con la dignidad de las personas. Sé que en tu loco afán de hacer reír, pensaste que esto causaría risotadas, claramente solo a ti”, comenzó el cantante en su publicación.

Luego, añadió que “decir indecente a una persona por llevar el pelo largo, cuando hay delincuentes con corbata robando hasta nuestros sueños, José. Eres un privilegiado en poder seguir teniendo pantalla. Ocúpala para algo que realmente valga la pena, supera Mekano, eso ya pasó, yo fui parte de eso y termino hace 13 años".

Parte de la publicación de Rigeo en su Instagram contra el actuar de José Miguel Viñuela.

"Penoso Viñuela, madura y deja de ser hiriente con la gente que sólo te hace brillar a ti“, es parte del escrito de Rigeo ante el actuar de Viñuela.

En el escrito, Rigeo agregó que “él trabaja para el circo de la TV del cual muchos somos parte. Pero él no forma parte. Sólo es un camarógrafo de tu programa me dirán que me puse weon!! Pero sabes, prefiero quedar de weon y no mirar esto y reír y apoyar la falta de empatía con los que en la escala de sueldos están inferior a ti“, manifestó.

Finalmente, remarcó que “cuando el poder es mal administrado esto pasa!! Penoso Viñuela, madura y deja de ser hiriente con la gente que sólo te hace brillar a ti“.

Tras la publicación, Rigeo recibió tanto comentarios a favor como en contra. Y para zanjar el tema, subió un video a su cuenta de Instagram.

"¿Qué hubiera pasado si a tu hijo le cortan el pelo en el colegio? O al hijo de alguno de los panelistas de ese programa de televisión, o el que sea, hacen algo para reírse de él. Afuera del colegio habrían móviles (de televisión), prensa escrita, el director estaría dando declaraciones, estaría la cagada (sic). Pero como era él (el camarógrafo), una persona normal sin poder televisivo, como cualquiera de nosotros, está bien, y se ríen", comienza en el video el cantante.

Luego, afirma que "hay gente que sale defendiendo, lo encuentro perfecto, todas las opiniones son válidas. Yo no soy amigo ni enemigo del José. Solamente estoy dando mi punto de vista".

Más tarde, señala que "estamos en un país que por tener el pelo largo te dicen que eres indecente; al ser tatuado, delincuente; por ser gay, eres enfermo, o nacer en un cuerpo equivocado, te juzgan. Una mujer que sube una foto en bikini, la atacan. Basta, loco. Basta de abusos. ¿Qué busco? ¿Pantalla? ¿Eventos? ¡Nada! ¿Qué voy a buscar? ¿Saben lo qué busco? Es mostrar un poco de la realidad de lo que está pasando, y tener los huevos para decir que esa weá (sic) no está bien".