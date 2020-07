"Abuso laboral en directo": José Miguel Viñuela le corta el pelo a un camarógrafo y recibe tormenta de críticas

José Miguel Viñuela fue el blanco de una tormenta de críticas después de que instauró una dinámica televisiva en la que terminó cortándole el pelo de 4 años a uno de los camarógrafos que trabaja en "Mucho Gusto".

En tono de broma, el animador aseguró que el individuo en cuestión no podía andar con el pelo tan largo en medio de la pandemia, porque podía expandir los contagios y porque era "indecente".

Por lo mismo, pidió que consiguieran unas tijeras para cortarle el cabello. Lo que en un principio parecía una broma de mal gusto, se convirtió en realidad cuando el mismo Viñuela se acercó al camarógrafo tomó la cola de pelo y procedió a cumplir su amenaza.

Uno pensaba que este tipo de televisión estaba superada, que mal que no... J.M. Viñuela -haciéndose el gracioso en #MuchoGustoMega - toma una tijera y le corta el pelo a un trabajador (camarógrafo) en vivo en medio de burlas. La cara del pobre tipo y presentes es de desconcierto: pic.twitter.com/6MCpHQ11C1

Diana Bolocco, Soledad Onetto y Michelle Adam miraban atónitas la situación, sin creer lo que Viñuela estaba haciendo a otro de sus compañeros de trabajo.

A diferencia de la hilarante situación que se vivió con Iván Moreira en el matinal de Chilevisión, lo que provocó José Miguel Viñuela al aire en Mega la mañana de este jueves no fue bien recibida por los televidentes, quienes se volcaron a cuestionar al animador acusándolo de actuar como "patrón de fundo" y que habría recuperado "la televisión de los 80's".

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Viñuela, típico patrón de fundo, hace lo que quiere sin pensar en el daño que le hace a los demás, que alguien le diga que ese comportamiento clásico de niño de 5 años no es gracioso ni si quiera para esa edad.

De verdad Viñuela ? Es que no han entendido nada ... lo tendremos en un par de días más llorando y pidiendo disculpas , que fue un juego y blah blah blah... en el 2020 me parece un indulto tener un personaje asi en la TV, por eso ya no la veo ..