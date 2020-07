Las disculpas en vivo de José Miguel Viñuela: "No medí las consecuencias de mis actos y asumo mi completa responsabilidad"

Tras las críticas recibidas por cortar el pelo en vivo, y sin autorización, a un camarógrafo, el que también derivó en las disculpas de Mega, el animador José Miguel Viñuela se disculpó en el inicio de la edición de este viernes de Mucho Gusto.

El también conductor de Dale Play, de la señal privada, tomó los primeros segundos del espacio para leer un comunicado que también llegó al sindicato de trabajadores del canal.

“En relación con lo sucedido en el programa del día jueves 16 de julio del presente, me dirijo a ustedes a través de este medio para expresar mis más sinceras disculpas por la situación que se generó en el programa Mucho Gusto al cortar el pelo del camarógrafo José Miranda”, comenzó el animador.

"Que no se vuelva a repetir": Mega pide disculpas después de que Viñuela le cortó el pelo a un camarógrafo al aire | https://t.co/Lfq0C3sQp5 pic.twitter.com/JOPLwBOyCw — RedGol - Tiempo Libre / Tendencias (@RedGolTLibre) July 17, 2020

“En una situación de contexto humorístico y alegría, las circunstancias me llevaron a cometer este error, del cual me siento profundamente arrepentido y afectado porque jamás he querido menoscabar ni hacer sentir mal a ninguna persona, mucho menos de mi equipo de trabajo“, indicó.

En ese sentido, el periodista reparó en que “no medí las consecuencias de mis actos y asumo mi completa responsabilidad en estas”.Al mismo tiempo, dijo que valora "enormemente el trabajo de todos y cada una de las personas del equipo de Mega que trabajan tanto detrás como delante de cámara, por lo mismo intento siempre hacerlos participar de los programas en los que estoy presente, tal como equivocadamente lo hice hoy”.

“Siento un aprecio muy grande por José Miranda, con quien me toca compartir en varios programas que hemos realizado en Mega y a quien pedí personalmente las disculpas correspondientes. Me avergüenza mucho haber herido los sentimientos de José o de alguno de ustedes en particular y solo me queda decirles con lo afectado que estoy, que si algo puedo sacar positivo de este tipo de situaciones es que nos sirve para aprender de nuestros errores”, sentenció el exanimador de Mekano y Sábado por la Noche.