"Eso es una crueldad": Marcela Vacarezza defiende a José Miguel Viñuela y la acusan de "ser tibia"

Marcela Vacarezza se sumó al carro de los que salieron a defender a José Miguel Viñuela tras su polémico episodio en "Mucho Gusto", tal como lo han hecho otras figuras públicas como Katherine Salosny, Álex Hernández, Patricia Maldonado y Pamela Díaz. Pero la psicóloga, activa usuaria de redes sociales, recibió más de una respuesta en contra.

Vacarezza primer advirtió que no es "amiga" de Viñuela, aunque reconoce haber tenido más de un encuentro con el animador. Y luego, se lanzó a indicar que "estuvo pésimo lo que hizo y eso todos lo sabemos, al igual que él que pidió disculpas".

"Pero ver a otros “colegas” rasgando vestiduras, y a una opinión “tuitera” patéandolo en el suelo, eso (es) una crueldad", subrayó.

Marcela Vacarezza defiende a José Miguel Viñuela (1).

Posteriormente, ante las reacciones adversas que generó, en un segundo tuit la esposa de Rafael Araneda complementó su postura planteando que "sólo pido comprensión lectora. No estoy de acuerdo con el bullying (lo expreso) ni tampoco con las funas ni lapidaciones públicas. Al parecer nos hemos acostumbrado a creer que tenemos una moralidad superior al resto".

Evidentemente generó aún más reacciones y todo habría quedado ahí, pero Vacarezza respondió particularmente un comentario que la acusaba de "acostumbrada a ser tan tibia para sus comentarios".

Marcela Vacarezza defiende a José Miguel Viñuela (2).

Entonces, Vacarezza salió a zanjar el asunto rebatiendo que "no es ser 'tibia'. Y sí! Me encanta ser así. La vida no es blanco o negro. Está llena de matices que son los más importantes".

"De hecho, el ver 'una' alternativa en los distintos ámbitos de la vida te lleva a no poder visualizar soluciones y a no ampliar tus horizontes", sentenció.

Marcela Vacarezza defiende a José Miguel Viñuela (3).

José Miguel Viñuela desató una tormenta de críticas en redes sociales el pasado jueves 16 de julio, cuando le cortó el pelo al aire y sin consentimiento al camarógrafo más tarde identificado como José Miranda.

Tras salir del matinal "Mucho Gusto", por medio de sus historias en Instagram, el animador se mostró burlándose del trabajador, mientras arreglaban el corte que le había dejado durante la emisión en directo, momento en el que le comentó: "vamos a hacer un bono por pelo".

En la tarde del mismo jueves, Mega tuvo que salir a pedir disculpas por el incidente, indicando que "lamenta y no comparte los hechos ocurridos en la edición de hoy de nuestro programa matinal". Algo que el mismo Viñuela tuvo que hacer el día viernes.

Figuras públicas han salido a comentar el incidente. Por ejemplo, Katherine Salosny salió al paso de las críticas y comparó lo que Viñuela había hecho con las dinámicas que en algún momento hizo Felipe Camiroaga en los programas que participó. El ex director de "Mekano", Álex Hernández, también se comprometió con la defensa del "Jose", postulando que "sé que jamás intentaría humillar a alguien".

Lo mismo hicieron las amigas de Viñuela, Patricia Maldonado y Pamela Díaz, quienes apuntaron sus dardos a los integrantes del "Mucho Gusto" por no demostrarle su apoyo y cuestionaron:

Por su lado, Rigeo fue mucho más duro y se sumó a las condenas del público, dedicándole duras palabras al ex conductor de "Mekano": "madura y deja de ser hiriente con la gente que sólo te hace brillar". A eso se sumó la integrante del grupo musical Supernova, Coni Lewin, quien contó su propia incómoda experiencia con el animador en medio de todo el escándalo, asegurando que Viñuela "era un degenerado y un weon tonto además".

Uno pensaba que este tipo de televisión estaba superada, que mal que no...



J.M. Viñuela -haciéndose el gracioso en #MuchoGustoMega- toma una tijera y le corta el pelo a un trabajador (camarógrafo) en vivo en medio de burlas. La cara del pobre tipo y presentes es de desconcierto: pic.twitter.com/6MCpHQ11C1 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) July 16, 2020

Este lunes 20 de julio, Mega confirmó la eliminación de José Miguel Viñuela como animador de "Mucho Gusto" y, durante la misma jornada, el abogado Roberto Ávila informó que, como representante del camarógrafo José Miranda, interpuso una querella en contra del animador por lo que calificó como un "acto vejatorio".

A eso se suma que el Sindicato de Mega le pidió al director ejecutivo del canal que tome "medidas internas y públicas" para reparar "el daño" que causó Viñuela.

En tanto, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) informó que ya cuenta casi 600 denuncias por el incidente que se vivió en el matinal.