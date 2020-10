Profesor Toby Vega sin piedad con Nicolás Blandi en sus notas a Colo Colo: “¡Da hasta rabia el gol que se pierde!”

5 Leonardo Valencia: 2,8, luego un 1,0

“Definitivamente no es 10, no entiendo. Trata de tirar esos pases entre líneas como lo hacía Valdivia, pero no es Valdivia. Lo pondría por izquierda o que se quede en la banca nomás. Lo pondría en la banca. Quizás para entrar los últimos minutos. Y no viene un 10 de abajo. Además está lento, sin confianza. ¿Muy buena la nota? Ya, le ponemos un uno, ahí está”.