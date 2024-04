El mandamás de Azul Azul aseguró que la mala campaña que vivió el club el año pasado no se debió a los futbolistas y se "acordó" del técnico argentino.

Clark repasa a Pellegrino por mala campaña en 2023: "El problema no pasó por el plantel"

La cara de Universidad de Chile en este 2024 es muy diferente a la que mostró durante el segundo semestre de 2023. Hoy, el cuadro azul es el único líder del Campeonato Nacional, y de la mano de Gustavo Álvarez, reencantó no sólo a sus hinchas.

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, no sólo se muestra feliz por el actual desempeño del equipo. El directivo aprovechó la conferencia de prensa tras la Junta de Accionistas para repasar a quien fuera el técnico el año anterior, Mauricio Pellegrino.

Si bien Clark no quiso mencionar al estratega argentino, fue enfático en afirmar que “los problemas que tuvimos el año pasado no pasaron por el plantel, porque nosotros teníamos plantel”, y agregó que “no debíamos haber estado en la posición que se terminó en la tabla, y por tanto nosotros tuvimos otros problemas, que a esta altura ya da un poco lo mismo la verdad”.

Mauricio Pellegrino dirigió a Universidad de Chile en la temporada 2023 (Photosport)

¿Por qué Clark “repasó” la labor de Pellegrino en la U?

“Efectivamente al comienzo de la segunda rueda la U estuvo en la punta, y se habló mucho de que si efectivamente este plantel alcanzaba, si había que traer refuerzos, y ahí hay que poner en el análisis varias cosas: uno, el 50 por ciento del plantel tiene que venir del fútbol joven, para bien o para mal”, afirma el directivo azul.

No quedó allí en su explicación, Clark sostiene que “este año, el primer partido fue contra Unión Española y se jugó con un equipo conformado solamente por jugadores que venían del año pasado, no había ningún refuerzo, y todos vieron cómo jugó el equipo. Ganó 4-0″.

¿Cómo fue la campaña del argentino en Chile?

Llegó al Romántico Viajero en noviembre de 2022 y se le permitió terminar la pasada temporada con la U, donde no logró clasificar a copas internacionales. Su rendimiento fue del 45.83 por ciento, en base a 12 victorias, ocho empates y 12 derrotas. Además, terminó invicto en todos los Clásicos.

