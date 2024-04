Luis Mena enfrenta un nuevo desafío al mando de la selección chilena. Ahora el DT comanda a la Roja femenina sub 20 en el Sudamericano en Ecuador y busca alcanzar el Mundial que se realizará en Colombia.

Por lo mismo ya está en Ecuador junto con una camada de jugadoras que buscan el recambio de una selección que lo rompió todos los récords con participaciones en Mundiales y Juegos Olímpicos.

Un proceso nuevo para Lucho Mena y que comenzó con varias dificultades. Entre ellas la más conocida con el abrupto retiro de Christiane Endler en medio de los pasados Juegos Panamericanos.

La portera se cansó del trato de la ANFP y el poco profesionalismo, y tras alcanzar la final decidió dar por terminada su participación en la Roja. Decisión que causó revuelo ya que se dio porque no se pudo extender su permiso y tuvo que dejar el equipo nacional. Lo mismo que pasó con Antonia Canales y que provocó que Coté Urrutia fuese al arco.

Un tema que abordó Mena y con una particular reflexión tras lo ocurrido en la competencia que terminó con Chile obteniendo la medalla de plata cuando era firme candidato al oro. “Yo asumo mi parte del error”, explicó de entrada a Las Últimas Noticias.

Pero a su vez, el Cacique decidió dar vuelta la página para sacar al limpio los momentos que sirvan de lección. “Y fui el que dio la cara. Fue una enseñanza para mí”, sentenció sobre el tema. Cabe consignar que Mena reconoció que buscará revertir la decisión de Endler para que continúe en el equipo de todos.

El desafío de Luis Mena

Pero el ex futbolista de Colo Colo dio vuelta la página y ahora se mentaliza en el sudamericano sub 20 de Ecuador. La selección chilena inicia su participación este viernes a las 19:30 horas.

“Clasificar al Mundial es la meta por la que estamos acá, pero tenemos claro que no será fácil. Nunca Chile ha estado en un mundial sub 20 y no somos favoritos ahora. Pero yo creo que se pueden ir superando barreras”, recalcó Lucho Mena.

Cabe consignar que el Mundial de la categoría se realizará entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre del 2024. El sorteo de los grupos será anunciado próximamente.