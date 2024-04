La mala campaña de Curicó Unido en la presente temporada de Primera B, donde sólo supera en la Tabla de Posiciones a Unión San Felipe, los obligó a tomar drásticas decisiones. La más relevante, la salida de la dirección técnica de Francisco Bozán.

Contra el tiempo, la directiva albirroja decidió tomarse unos días para elegir al nuevo estratega que les ayude a escalar en el certamen. Mientras tanto, optó por una particular medida para asumir el interinato, y es poner en ese lugar a tres técnicos.

En sus canales oficiales, Curicó anunció que Miguel Riffo, Juan Aliaga y Mauricio Benavente serán los entrenadores para el próximo juego, este sábado 27 de abril ante Deportes Temuco. En su posteo, el club deja en claro que sólo será para este encuentro.

Junto a ellos, le acompañarán Luis Varas y Julio Grandón como preparadores físicos, además de Luis Vásquez como entrenador de arqueros. Todos ellos se presentaron ante el plantel de jugadores durante la práctica de esta jornada.

¿Cómo le fue a Miguel Riffo como DT en Curicó Unido?

No será la primera vez que el ex central de Colo Colo deba dirigir de emergencia en el elenco del Maule. La temporada anterior debió aparecer para ocupar el lugar de Damián Muñoz. Su presencia en el banquillo no fue suficiente para mantenerse en Primera División.

En 2023, Miguel Riffo dirigió a Curicó Unido en seis encuentros donde no consiguió victorias y sólo sumó dos puntos de 18 posibles, con dos empates y cuatro derrotas. Su rendimiento como entrenador fue del 11.11 por ciento.

¿Cuándo juegan los Albirrojos?

En busca de su tercer triunfo en la campaña 2024, para acabar con una racha de cinco encuentros sin ganar, Curicó Unido recibirá a Deportes Temuco en el Estadio Bicentenario La Granja, este sábado 27 de abril, a contar de las 17:30 horas.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.