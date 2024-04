El partido de Colo Colo ante Alianza Lima vio un cambio con respecto a planteamientos anteriores del Cacique. Jorge Almirón decidió tener cinco volantes, ocupando como carrilero a Vicente Pizarro, jugador que no se tuvo su mejor partido en ese puesto.

Es por eso que se le ha criticado la decisión al DT del Cacique. Se le ha reprochado no solamente poner un jugador con otras cualidades en un lugar no habitual para él, sino que también el haberlo hecho en un duelo tan trascendental como el frente a Alianza Lima.

Uno que se sumó a esa crítica fue Jorge Valdivia. El ex jugador albo opinó sobre este cambio de último momento y le dirigió un mensaje claro al DT.

Los comentarios de Valdivia

“Lo de Vicente Pizarro no puede pasar más, no puede jugar de carrilero”, comenzó el Mago, extendiéndose un poco más en su argumento.

“No puede, porque primero desconoce la posición. Segundo, está perdido dentro de la cancha. Tercer, el jugador se cuestiona también no de haberle dicho al entrenador sí puedo, sino que se cuestiona al momento de recibir el mensaje, porque el entrenador te dice ‘mira, tú vas a jugar acá, tú función es esta’. El jugador dice ‘sí, entiendo’, pero una cosa es lo teórico y lo otro es lo práctico”, enfatizó.

“Y en lo práctico uno puede decir, después del partido, que no entendió, porque no atacó, no defendió, estuvo incómodo. ¿Pasó por Vicente Pizarro el empate? No pasó, pero sí en el jugador se genera esa pregunta de ‘chuta, ¿seré lo sabio como para entender cuando me orientan?”, complementó el Mago.

Ahora Colo Colo tendrá que pensar en su próximo rival, Unión la Calera, este domingo 28 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, por el Campeonato Nacional.