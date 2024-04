Colo Colo necesita opciones en el ataque para empezar a asegurar puntos vitales en esta temporada. La falta de jerarquía frente al arco rival tiene complicado al equipo de Jorge Almirón en el campeonato nacional y en la Copa Libertadores.

Por lo mismo aparece en el horizonte Jordhy Thompson, un viejo conocido y que conoce al revés y al derecho el club. Incluso el interés nace desde el propio jugador y en su familia recalcan que habrán novedades pronto. Lo que acerca al jugador al estadio Monumental.

Esto sería un eventual regreso que se daría en el segundo semestre, cuando finalice su etapa en Rusia ya que de momento está en el FC Orenburg y pelea por sacar de la B.

El regreso de Jordhy Thompson

Una opción que históricos del Cacique se toman con calma y que prefieren poner la pelota al piso primero que todo. “Él esta en Rusia y tiene un contrato. Ahora que se enfoque en que termine ese contrato y veremos. Si lo aprovecha bien le servirá para crecer”, reconoció Ricardo Dabrowski en conversación con Redgol.

Jordhy Thompson quiere su revancha en Colo Colo

El campeón de la Copa Libertadores 1991 sabe de hacer goles y de las críticas cuando se falla contra el arco rival. Por lo mismo llamó a pensar bien el regreso de Jordhy.

“Esto no implica que venga y que en cinco minutos se meta en el equipo. Hay que hacer las cosas planificadas. No hay que agarrar porqué sí. La realidad de Colo Colo es que el equipo no tiene gol. Ese es el problema puntual. Habrá que buscar opciones”, enfatizó el argentino que anotó 83 goles con la camiseta del Popular.