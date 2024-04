Colo Colo se repone del amargo empate con Alianza Lima y pone su mente en el Campeonato Nacional, donde no puede ceder más terreno. En la previa de la fecha 10 y el encuentro frente a Unión La Calera, Gonzalo Castellani tomó la palabra en el Estadio Monumental.

En conferencia de prensa, el mediocampista se refirió al gran problema que viene afectando al Cacique: la falta de gol. Ante Alianza, por ejemplo, Colo Colo batió un récord nacional con 677 pases en la Copa Libertadores, pero no le sirvió. No pudo encontrar el arco para quedarse con un triunfo.

Pero en Macul dicen no estar preocupados. “Nos planteamos siempre en cada juego el salir a ganar, ser protagonista. Eso es lo que merece Colo Colo. No estamos preocupados, lo estaríamos si no generamos ocasiones o si la idea no sale”, comentó Castellani.

“Obviamente para ganar hay que hacer goles y no se nos dio el otro día, pero creamos ocasiones. Los primeros 35 minutos sometimos al rival, después cambiaron el dibujo y nos costó llegar, pero en líneas generales de todos los partidos, hicimos lo que trabajamos”, continuó.

Castellani habló en la previa del Campeonato Nacional | Photosport

Castellani y Colo Colo calman al hincha

“Nos falta la fineza final del gol, somos conscientes y nos hacemos cargo, pero creemos que con esta idea y convencimiento va a llegar”, agregó Castellani, quien además llamó a la calma respecto al escenario en la Copa Libertadores.

“La gente me preguntaba si vemos complicado todo con el empate con Alianza, pero estamos convencidos y preparados, confiados en que de aquí para adelante, más allá de perder puntos de local, todo saldrá bien. Y no perderle ojo al torneo local que es igual de importante”, cerró.

