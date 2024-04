El ex futbolista entregó su análisis sobre lo que pasa con jugadores como Carlos Palacios, Cristian Zavala, Leo Gil y Vicente Pizarro.

Al Pollo Véliz no solamente le dio con Arturo Vidal, sino con el plantel de Colo Colo completo. El ex futbolista ha sido uno de los más críticos con el presente del equipo de Almirón y no pierde la oportunidad de dar su parecer.

En esta oportunidad, el Pollo se refirió a los jugadores. Específicamente, llamó la atención sobre algunos nombres: Carlos Palacios, Cristian Zavala y el Leo Gil. Y evidentemente, ninguno de ellos le enviará una tarjeta para Navidad.

El ex futbolista fue crítico con la actitud de los jugadores albos en la previa del duelo ante Universidad Católica. Además, argumentó que el problema no es únicamente de jugadores y cuerpo técnico, sino que también tienen responsabilidad los directivos.

“Está mal Colo Colo. Los directivos no hablan y Morón no habla”, comenzó con la metralleta el ex jugador del Cacique. Claro que esas palabras son suaves en comparación con las que siguieron.

“Ah, no este huevón es anticolocolino”

Pollo Véliz se pasa la rasuradora por la lengua: no tiene ningún pelo. Es por eso que no le teme a decir su parecer, aunque últimamente no se trata de una opinión muy popular.

Precisamente, sobre el Popular, el ex futbolista no se guarda nada. Esta vez sus dardos fueron dirigidos hacia jugadores como la Joya. “El cabrito Palacios está en otra. En la salida contra Católica, estuvo diciéndole a los hinchas que aquí y allá, lo mismo el cabrito Zavala… ¿sabe qué hace falta ahí? Un psiquiatra, ya no un psicólogo. Tienen que darle remedios a estos cabros. Están sobredimensionados”, recetó el doctor Véliz.

“Tienen culpa los dirigentes, los empresarios, los auspiciadores… les regalan un auto en el peor momento. Entonces ellos dicen ‘chuta, perdimos tres partidos seguidos y nos hacen cariño más encima. Nos despiden con cantos después de jugar’. Estos cabros están sobredimensionados. Hay que enrielarlos y decirles basta, basta de estos gestos. Zavala haciendo gestos de frío. Diciéndole pecho frío a la Católica. El otro haciendo que eran cuatro o cinco hinchas no más. No, yo creo que está mal Colo Colo”., remató.

“Almirón no va a tocar este tema, porque el camarín se le va encima. Esos son los temores. Yo sí hablo de este tema que le está siendo perjudicial más que beneficioso a Colo Colo. Entonces cuando uno como ex jugador repara en eso, dicen ‘ah, no este huevón es anticolocolino'”, concluyó.

Leo Gil no se salvo

“El otro cabrito, Gil… bueno, es gil poh, ¿Hasta cuándo también él?”, partió diciendo sobre el colorín volante de Colo Colo, al que le reprocha su juego.

“Pases y jugar para atrás lo hace cualquiera. Hasta yo lo hago. Pero es volante y no mete pases en profundidad, no mete una asistencia como para gol”, añadió el Pollo Véliz.

“El hincha no mira la estadística. Quiere ganar y ver la efectividad de este jugador”, sumó al análisis, no sin antes darle la última repasada a otro jugador: Vicente Pizarro.

“¿Tengo que decir que Vicente Pizarro fue trascendente en el experimento que hizo Almirón de ponerlo de carrilero izquierdo? Si no tiene velocidad, no tiene habilidad para sacarse a los jugadores en el uno contra uno”, dijo sobre el hijo del ministro.

“Dicen que le tengo mala, que hay que darle oportunidades al cabro chico. Pero eso es otra cosa. Hoy, no es solución”, cerró.