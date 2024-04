El empate sin goles de Colo Colo ante Alianza Lima sigue dando que hablar en el fútbol chileno. El Cacique dejó escapar puntos claves como local en la Copa Libertadores en un partido donde tuvo la pelota pero no lo graficó en el marcador.

Para el encuentro, Jorge Almirón no pudo contar con Óscar Opazo (lesión) ni Erick Wiemberg (expulsado ante Fluminense). Pero cuando todos esperaban que buscara alternativas en la cantera, el DT sorprendió con un cambio radical.

El estratega paró un 3-5-2 que tuvo varias sorpresas. Desde un volante transformado en central a la ausencia de especialistas por las bandas llevaron al Cacique a controlar el juego pero sin poder anotar goles. Las críticas a la estrategia no se hicieron esperar y este jueves en el Monumental salieron a defenderla.

Gonzalo Castellani explica la sobrepoblación de volantes ante Alianza Lima

Colo Colo sigue lamentando todo lo ocurrido ante Alianza Lima en la Copa Libertadores. El Cacique no encontró nunca la forma de romper el muro defensivo del rival y apostó por una formación inédita que, a la larga, no le dio resultados.

Gonzalo Castellani echó al agua la estrategia de Jorge Almirón en Colo Colo. Foto: Photosport.

Este jueves en conferencia de prensa, Gonzalo Castellani conversó con los medios de comunicación y abordó lo que fue su aparición estelar en el torneo continental. “El otro día tuve la posibilidad de hacer el debut en el Monumental en un partido sumamente importante por Libertadores”.

“Cuando vine lo que más me preocupaba era la parte física y, en ese sentido, me sentí bien. Diferente a lo de Ñublense, que llevaba días de llegar. Ahora me siento completo y eso me lo han dado los partidos y entrenamientos. La sumatoria de minutos hace que uno se vaya sintiendo mejor”, añadió.

Tras ello, el mediocampista que llegó a cubrir el espacio del lesionado César Fuentes entró de lleno en el mediocampo albo. “Es un privilegio jugar con Vidal y todos los compañeros. Hay un altísimo nivel, no sólo los que juegan sino que todos. Tenemos que estar preparados para cuando toque”.

Para Gonzalo Castellani, la gran cantidad de volantes ante Alianza Lima era por una estrategia de Jorge Almirón. “Me sentí cómodo. La calidad de jugadores que tenemos hace que me sienta más cómodo. El parado táctico fue diferente, con un análisis del rival, no jugaban con extremos y los laterales iban a pasar desapercibidos, por eso se hizo esa formación y creo que salió bien”.

Eso no fue todo ya que el mediocampista remarcó lo que buscaba el técnico albo. “La idea era buscar a los internos atrás de las espaldas de los volantes y se vio muy clara la idea”.

Finalmente dejó en claro que está listo para aportar donde le toque. “Lo que puedo dar es lo que se está viendo, después el técnico ve lo que necesita para cada rival. Me sentí cómodo con muchos volantes en el medio con mis características de juego, pero nos faltó la puntada final del gol”, sentenció.

¿Gonzalo Castellani se ganó una camiseta de titular en Colo Colo? ¿Gonzalo Castellani se ganó una camiseta de titular en Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Gonzalo Castellani en Colo Colo?

Desde su llegada a Colo Colo tras la lesión de César Fuentes, Gonzalo Castellani ha logrado disputar un total de tres partidos oficiales. En ellos no registra goles ni asistencias y alcanza los 137 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a la acción este fin de semana buscando tres puntos claves en el Campeonato Nacional. Este domingo 28 de abril desde las 18:00 horas el Cacique recibe a Unión La Calera en el Monumental.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.