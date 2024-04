El Cacique controló las acciones ante Alianza Lima, pero no supo nunca cómo hacer daño en el área rival. Para el ex arquero, llenar de mediocampistas le cortó el juego.

Colo Colo sigue sufriendo luego de su empate sin goles ante Alianza Lima en la Copa Libertadores. El Cacique no pudo dejar los tres puntos en la casa y complicó su camino rumbo a los octavos de final del torneo continental.

El resultado no sólo duele por haber dejado escapar puntos de local, sino que también y especialmente por la forma. Ante el elenco peruano, los pupilos de Jorge Almirón tuvieron un dominio total de la pelota, pero no supieron plasmarlo en el marcador.

La situación ha desatado una ola de críticas contra el entrenador del Cacique, a las que se sumó Nicolás Peric. El otrora arquero le pegó al estratega albo por su estilo de juego, el que contó con cinco mediocampistas repartidos en la cancha.

Loco Peric le tira la oreja a Jorge Almirón por el estilo de juego de Colo Colo

Ante Alianza Lima, Colo Colo tuvo 20 remates y apenas cuatro fueron al arco. ¿Para preocuparse? Al ver otra estadística, queda claro que sí: el Cacique completó 677 pases y tuvo una posesión del 74%, pero nada de eso se vio reflejado en el marcador.

Jorge Almirón y su sello le están dando más problemas que resultados a Colo Colo. Foto: Photosport.

El Tiki Taka de Jorge Almirón no está dando resultados y los cuestionamientos no se hacen esperar. Nicolás Peric abordó lo hecho por el técnico y le pegó por haber decidido saltar a la cancha con un equipo lleno de mediocampistas.

“Era obvio que el partido lo iba a jugar por el centro, no es que no le resultó por fuera. No hubo forma de jugar por fuera, no era línea de tres, eran el Vicho, Castellani, Gil, Arturo y después los delanteros”, lanzó en las pantallas de ESPN.

En esa misma línea, Nicolás Peric remarcó que “Colo Colo no tiene profundidad, porque tenía para hacer muchos cambios de sentido del balón, pero era ver quién estaba. Ahí yo dártela, después aquí, después acá y después allá. Los sentía tensos”.

Ese Tiki Taka ha dejado en evidencia que el plantel no busca sorprender dentro de la cancha, sino que apuesta a un festival de pases. “Colo Colo tenía posibilidades de profundizar en algunos momentos, pero por no arriesgar el pase de 30 o 40 metros, la pelota iba tac, tac, tac (…) Había seis volantes (eran cinco). El Vicho, Esteban, Castellani, Gil, Vidal”, sentenció.

Colo Colo tendrá que mejorar y mucho si es que aspira a dar el salto internacional para el que llegó Jorge Almirón. El Cacique no puede conformarse con haber superado una fase previa y tendrá la obligación de reaccionar para luchar por un cupo en los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuáles son los números de Jorge Almirón en Colo Colo?

Entre Supercopa, Campeonato Nacional y Copa Libertadores, Jorge Almirón ha logrado dirigir un total de 17 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha conseguido ocho triunfos, cuatro empates y cinco derrotas.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo se olvida de la Copa Libertadores por algunos días y se enfoca en el Campeonato Nacional. El Cacique recibe este domingo 28 de abril a partir de las 18:00 horas a Unión La Calera.

