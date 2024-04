El ex futbolista resaltó la situación de las amarillas en el duelo ante Alianza y, además, aseguró que el King sigue siendo "un cacho".

El Pollo Véliz ratifica sus dichos sobre Vidal: "No me arrepiento, ha sido un cacho para Colo Colo"

Polémico es poco. Leonardo Véliz ha sabido remecer las redes sociales y el mundo deportivo con sus declaraciones sobre Colo Colo. De hecho, son muchos los hinchas del Cacique que lo han declarado persona non grata.

Sobre todo, el Pollo Véliz tiene entre ceja y ceja a Arturo Vidal. Para el ex jugador de Colo Colo, el King se ha transformado en una especie de “cacho”, problema para el club. “Basta de meternos el dedo en la boca”, señaló el ex futbolista.

De hecho, fue más allá y comparó la insignia del Cacique con el King, en una declaración que ha sido calificada de racista. “No hay mucha diferencia… étnica”, dijo el Pollo.

Con la cadena por el suelo, el Pollo ya no deja de sorprender con sus dichos. En esta oportunidad fue RedGol el que lo contactó para ver si ratificaba sus dichos. Y fue justamente lo que hizo.

Arturo “cachito” Vidal

Para el Pollo Véliz la ecuación de Arturo Vidal en Colo Colo no cuadra. El ex jugador ha sido uno de los grandes detractores del King en el Popular, por lo que sus palabras no fueron precisamente halagadoras.

“Se ha creado un grupo de hinchas fundamentalistas. Alá para el Corán es lo máximo, pero no tiene por qué ser así para todos. Lo de Vidal es irrisorio. Hay que ponerlo en su lugar”, señaló el Pollo.

“No me arrepiento de lo que dije sobre él. Dicen que hay que respetarlo porque nos hizo ganar una Copa América, pero es un trofeo que da para mucho. El día de mañana Jadue va a hablar sobre cómo se ganó y ahí van a volar las plumas”, enfatizó el ex futbolista.

Vidal, un cacho para Colo Colo, según Pollo Véliz | Photosport

“No ha sido gravitante en nada hasta el momento. El gol de Vidal ante Católica fue una cosa que le cayó justo y anotó. Van a haber otros cuevazos más en el año, el huevón va a hacer uno que otro gol y ahí van a salir los defensores. Pero, para mí, Vidal ha sido un cacho”, resaltó Véliz.

La amarilla de la discordia

Además de referirse al juego general del King, el Pollo Véliz puso énfasis en la suspensión que se ganó tras su amarilla ante Alianza Lima. Tras el partido, Vidal dijo que no sabía que corría el riesgo de ser suspendido.

“No le creo que no sabía. Si soy un jugador que gano cien millones y que la gente espera mucho de mí… ¡Cómo voy a ignorar la situación en la que me encuentro en términos reglamentarios!”, alegó el ex Colo Colo.

“Se cuidó hasta que empezaron a jugar al tontito con Colo Colo. Ahí se exasperó, salió el perro y mordió el huevón”, describió.

“Para mí, mejor que no juegue. Todos están pendientes a Vidal, es como el vocero de Colo Colo. Como la Camila Vallejo declarando tiempos mejores. Nunca hay una autocrítica y eso me enerva, me ofusca. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este personaje que está haciendo más daño que beneficio? Pasa a ser más importante que Almirón y que los dirigentes”, declaró.

Por último, se refirió a la situación concreta de la amarilla y buscó culpables. “Hay varios responsables. Si Vidal dice que ignoraba que tenía dos amarillas y que la tercera lo dejaba afuera, alguien tenía que decirle “Arturo, cuidado, una amarilla más…”. Toda esa información uno se la entrega a los jugadores. Entonces yo no le creo a Vidal que ignoraba las dos amarillas que tenía”, cerró.